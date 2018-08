Daněk o Baníku: Fillo hraje fantazii, Baroše ukazujte všem povinně

Jak se vám líbí Baník v aktuální sezoně?

„Dívám se na něj s radostí a velkým uspokojením. Není tam jen diametrální rozdíl, co se týká výsledků, ale všech parametrů hry. Sebevědomí hráčů roste, na hřišti si víc dovolí. A je tam i obrovský bojový duch, který mi tam v minulé sezoně nejvíc scházel. Teď je tohle všechno na hřišti vidět a hráčům to dává šanci ukázat, co opravdu umí. Konkrétně bych vypíchnul jedno jméno - Martin Fillo.“

Toho jste v minulé sezoně hodně kritizoval...

„Ano, netajil jsem se tím, že mě vyloženě zklamal. A nebyl to jen můj názor. Teď je třeba říct, že zrovna v Olomouci (4:1) byl vyloženě na pochvalu. Nejen, že dal krásný gól a další vypracoval, ale konečně se zapojil do hry. Byl u míče, nebyl schovaný u lajny, řídil rychlé protiútoky, šel do nich. Fantazie. Ano, v Olomouci hrál celý mančaft, ale já jsem rád za Filla. Konečně to začíná být hráč, jakého jsme znali z Teplic.“

Fillo už po minulé sezoně říkal, že potřeboval čas na aklimatizaci a věří, že se bude zlepšovat. Mohlo to hrát roli?

„Zvykat si může, ale to nebyl důvod, který mi vadil. Spíš to, že jeho výkony byly trochu alibistické. Hrál tak, aby neztratil balon, nebyl v soubojích až tak důrazný, nevyhledával je. Samozřejmě, každý hráč potřebuje určitý čas na to, aby si zvykl na nový tým i prostředí. On ale tvoří hru, má hodně míčů, spíš to bylo o jeho osobním přístupu.“

Nakolik celému Baníku pomohl vydařený finiš minulé sezony, kdy se nevěřilo, že se zachrání?

„Hodně. Když vás všichni odepisují a vy se dokážete zachránit, tak vám to pomůže. Ukážete, že fotbal umíte. Ale nepřeceňoval bych to tak moc. Všichni viděli, že kluci ty zápasy kolikrát uhrávali jen silou vůle, někdy trošku se štěstím, někdy i menším fotbalovým umem. Zvládli to, což pomůže. Důležité spíš je, že tam zůstalo i trochu pokory. Tým si na sebe zase trochu víc zvykl, z hráčů spadl obrovský balvan, užívají si to. Teď půjde hlavně o to, aby si dobrou formu udrželi, neurazili fotbalového boha. Musí zůstat pokorní, nezpychnout. A to už si trenér Páník ohlídá.“

Jaký může být strop a možnosti Baníku?

„To se asi říct nedá, naše liga je specifická. Sparta nakoupí patnáct lidí a třepe se, aby vyhrála ligový zápas. Slavia má v uvozovkách miliardové posily a taky je schopná prohrát. Olomouc postoupí v poháru a doma dostane čtyřku...