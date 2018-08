Bílkovo obrození! Fandí mu Šmicer se Šilhavým, Poznar poodkryl zákulisí

Sleduje ho na dálku a s pobaveným úsměvem. „Když vidím, jak oslavuje po utkáních, zdá se mi být spokojený. Moc mu držím palce,“ říká internacionál Vladimír Šmicer , jenž s Michalem Bílkem působil u národního týmu v roli generálního manažera. Prošli si spolu peklem, nenávistí velké části fanoušků. Hlavně kouč. „Nevím, co komu udělal, ale nezasloužil si to. Jeho jméno strašně utrpělo,“ vadí Šmicerovi. Rehabilitaci ve Zlíně mu ze srdce přeje.

Čtvrtfinále EURO 2012? Málo! Double se Spartou? Málo! Nesporné úspěchy od Michala Bílka český národ nepřijal. Hledal chyby, sklouzával k primitivním verdiktům bez znalosti hloubky věci. S koučem se to táhlo, dodnes nese následky. Pomalu strhává nálepku defenzivního trenéra, nekomunikativního muže s naštvaným výrazem ve tváři.

Musí předvést dvakrát tolik, co jiní, aby získal zpět ztracený kredit a popularitu. Byť o ni a priori nestojí. „Nechápu, co se tam tehdy stalo. Každopádně to bylo vůči Michalovi nespravedlivé,“ vrací se k trudným reprezentačním časům zkušený kouč Jaroslav Šilhavý, jenž zná bývalého skvělého záložníka od vojny v Chebu.

„Byli jsme spolu u nároďáku přes čtyři roky. Chvíli jsme zažívali euforii, pak jsme dva roky trpěli. Nahoru dolů. Nepříjemné to bylo hlavně pro něj. Na Míšu byl velký tlak, štvanice. Bylo to strašný. Hrozně moc se do něj šilo, přitom výsledky měl. Na čtvrtfinále EURO budeme čekat zase hodně dlouho,“ myslí si Šmicer.

Dnes je na tom Bílek o dost líp. Jeho psychika se narovnala, zase je plný elánu a zdravého sebevědomí. Ve Zlíně od něj nečekají zázraky a on je se svým týmem přesto vyrábí. Šest kol, třináct bodů, jediná porážka 0:1 v Plzni po neodpískaném ofsajdu. K tomu navrch velmi dobrý herní projev. V pondělí na Slovácku vystřihlo Bílkovo komando nejlepší výkon v historii klubu v české lize. Režie: Michal Bílek.

Od lajny koučoval mužstvo, které si velkého rivala podalo k večeři. „Určitě je dobrý trenér, komplexní. Celkem klidný, žádný zmatkař. Takticky v pohodě. Byl jsem jeho pravá ruka, takže jsem viděl, jak se připravuje na zápasy.