Náhrada za Traorého? Zlín posílí Chorvat Balič, Kopečný jde do Hradce

Může nahradit Ibrahima Traorého, čerstvou posilu Slavie. Aspoň se o to pokusí. Do Zlína podle informací iSport.cz dorazil chorvatský záložník Josip Balič (25) a po krátkém testu by se měl stát novou posilou Fastavu. Měl by se objevit už na úterním tréninku.