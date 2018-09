Nový Matoušek?! Žitného z Teplic sleduje česká elita i kluby z ciziny

Teplický Patrik Žitný se raduje z branky do sítě Příbrami • Barbora Reichová / Sport

Po Janu Matouškovi se co nevidět strhne další boj o mimořádný talent. Patrik Žitný, devatenáct let, ofenzivní záložník Teplic. Už teď je pod drobnohledem skautů z německé a nizozemské ligy. Prý by se líbil i ve Spartě a Plzni…