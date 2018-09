Fotbal hokejovýma očima. Sýkora o zklamání ze Sparty či simulování

V televizi při komentování bitev hokejového národního týmu nastřádal obdivovatele postřehy mířícími přesněji a trefněji než střely českých hráčů a pokyny reprezentačních trenérů. Pro iSport Premium bývalý úspěšný kouč a žádaný glosátor zhodnotil fotbalový hit.

Jaké dojmy jste si odnesl z pátečního zápasu?

„Předně musím zmínit, že léta sleduju fotbal v televizi, těšil jsem se proto na přímou návštěvu, na atmosféru. Plzeňský stadion je fajn, vyloženě fotbalový. Nejsem nijak zarputilý fanoušek fotbalu, což však platí i pro hokej. Oba sporty sleduju se zájmem, ale s nadhledem a zejména profesně. Nechci nikoho naštvat, že se motám do fotbalu, nicméně pocity z toho mám. Hlavní je ten, že mě Sparta zklamala.“

Postrádal jsem větší fotbalový kumšt

Čím?

„První poločas z její strany byl katastrofální, matný, neaktivní. V týdnu se mluvilo o tom, že Sparta přijede s velkou formou, šly zprávy, jak na Letné konečně stmelili kolektiv, jak se jim to parádně rozeběhlo. Ale já tam od ní neviděl, že by si šla pro výhru. Že by prostě chtěla tři body...