Páník: Baroš není hráč, co chce zranit. Kluci prodali srdce za kapitána

„Po vyloučení přemýšlíte, co s tím udělat, abyste nedostali šestku,“ líčil po duelu Páník. „Kluci si s tím poradili ohromně. Bojovali v čele s Laštym, který zachránil tři, čtyři, možná pět gólů. Málokdy chválím hráče, opravdu dobře pracovali, prodali srdce a zamakali za kapitána. Svojí poctivou hrou, která měla hlavu a patu, to dovedli k úspěchu.“

Co jste říkal na červenou kartu pro Baroše?

„Neviděl jsem to, měl jsem to ze čtyřiceti metrů. Podle mě se hráč (Souček) zohnul, Milan není hráč, co chce zranit. Šel do souboje.“

Vás sudí v 84. minutě vykázali za co?

„Za teatrální chování. Fotbal je i divadlo, někdy musíte i hrát, aby orchestr ladil a fungoval. Občas se musíte přizpůsobit, udělal bych to zase.“

Jak moc Barošovo vyloučení ovlivnilo zápas?

„Obrovsky. Proti Slavii, která má herní hráče, dovede udržet míč a je nebezpečná. Míč rychle cirkuloval, kolikrát jsme to nestíhali. Ukázalo se, že jsme tým, který je semknutý, jeden dokáže bojovat za druhého. Začíná to Laštym v bráně a Barym nahoře končí. A ti mladší dokáží zapracovat i za kapitána. Ukázalo se, že tým je semknutý a zdravý.“

Kam tuto výhru v deseti proti Slavii řadíte?

„Pro mě je toto v mojí trenérské kariéře jedno z největších vítězství. V deseti proti nejlepšímu mužstvu v současné době, které dokáže hrát i s francouzským mužstvem v poháru. Ukázalo se, že semknutí týmu je mnohdy víc, než umění hráčů.“