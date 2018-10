Komise: Baroš mohl dostat až devět měsíců. Není to exemplární případ

Baroš nezvládl své chování v utkání se Slavií poté, co ho sudí Berka vyloučil už v patnácté minutě za faul na Tomáše Součka. Rozhodčím po cestě do šaten sprostě vynadal a byl hodně rozezlený. Následně se za své chování omluvil, přesto se po zasedání disciplinární komise nevyhnul trestu.

„Milan Baroš byl potrestán zákazem startu v pěti utkáních a pokutou 150 000 korun. Disciplinární komise usoudila, že jeho chování bylo hrubého rázu, proto přistoupila k paragrafu 45 odstavce dva disciplinárního řádu FAČR, což řeší zvlášť hrubé urážlivé a hanlivé výroky a posunky. Baroš, který se zasedání účastnil, trest přijal,“ uvedl Hanuš.

Disciplinární komise, na jejímž zasedání kvůli pobytu v zahraničí fyzicky chyběl předseda Richard Baček, ale řídil jej přes videohovor, jednala o Barošovi zhruba půl hodiny.

Ve čtvrtek okolo druhé hodiny začalo jednání, kde se objevil i přímo ostravský kapitán. Na pražském Strahově se vyhnul novinářům a svůj trest nekomentoval. Před čtvrtou odpolední už byl oznámen oficiální verdikt.

„Jsme rádi, že se Milan dostavil, na zasedání se choval velmi smířlivě a za své chování se omluvil. Komise se sice dohadovala relativně dlouho, ale její rozhodnutí bylo jednotné,“ přiblížil Hanuš. Stejně se shodla i na výši pokuty, kterou určila na 150 000 korun. Horní hranice je v případě paragrafu, podle kterého byl Baroš posuzován, 250 tisíc korun, tím pádem odešel zhruba s polovinou možné sumy.

„Je potřeba si uvědomit, že za tenhle paragraf mohl dostat až devět měsíců, určitě to není trest na horní hranici, jako exemplární bych to nepovažoval,“ uvedl Hanuš. „Věřím, že jde o adekvátní trest. Milan Baroš je velká osobnost, chápu, že tohle disciplinární řízení bylo hodně sledované. Doufám, že to bude mít vliv na zbytek hráčů z ligy a takové chování si určitě nedovolí. Musíme dát jasný signál pro to, aby se takové věci neopakovaly.“

Jaké zápasy M. Baroš zmešká Mladá Boleslav (venku) Karviná (doma) Teplice (venku) Plzeň (doma) 4. kolo MOL Cupu (venku)

Komise u Baroše přihlédla i k jeho recidivě ve vztahu k disciplinárnímu přečinu spáchanému vůči rozhodčímu, za který byl Milan Baroš trestán 7. prosince 2017. Před rokem dostal pokutu 100 000 korun.

Barošův flastr? Ještě na nižší hranici, zní z disciplinárky

„Milan Baroš se po necelém roce dopustil obdobného disciplinárního přečinu urážlivých a hanlivých výroků a posunků vůči rozhodčím. Ve svém chování pokračoval i po vyloučení. Vzhledem k délce a rozsahu hráčova chování po udělení osobního trestu jsme vyhodnotili jeho přečin jako provedený zvlášť hrubým způsobem,“ okomentoval rozhodnutí komise její předseda Richard Baček.

Komise řešila také vyloučení Nicolae Stanciua v zápase Plzně se Spartou a olomouckého záložníka Šimona Falty v zápase v Liberci. Stanciu dostal dvouzápasový trest, jedno utkání už si odseděl v rámci MOL Cupu v Polné. Falta má stopku pouze na jedno utkání.