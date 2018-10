Vítězné výročí. Jeden gól je málo, pak se nehraje fotbal, řekl Vrba

Jednou z mnoha šancí byla penalta Tomáše Hořavy. Proč na ni nešel Patrik Hrošovský, který pokutový kop proti Opavě suverénně proměnil?

„Na penaltu jsou určení tři hráči a v samotném zápase to necháváme na nich, podle toho, kdo je přesvědčený, že to zvládne. Z tohoto pohledu nemáme důvod, abychom do toho během utkání zasahovali. Tomáš se zřejmě cítil, že pokutový kop stoprocentně promění a bohužel se stalo to, co se stalo.“

Díval jste se, jak ji Hořava zahrává?

„Jako vždy - byl jsem otočený zády a díval jsem se na fanoušky. Bohužel nekřičeli. Tedy aspoň drtivá většina z nich. (úsměv)“

Co chybělo ke gólu v těch ostatních šancích? Bylo to jen o smůle, nebo jsou v tom nějaké jiné příčiny?

„Když se někdy přijdete podívat na trénink, tak uvidíte, že například Hrošovský dává z deseti takových příležitostí, jaké měl teď v utkání, devět gólů. Asi v tom byla trochu nervozita, možná také sami hráči cítili, že by druhý gól byl uklidňující. Byla tam penalta, několik dalších tyček…z tohoto pohledu tam bylo hodně možností, jak zápas rozhodnout a dohrát to naprosto v klidu. Nám se to ale nepodařilo. A pak bohužel přichází to, co přišlo - v posledních minutách nehrajete fotbal, odkopáváte míče a jde vám jen o výsledek.“

Byly to větší nervy před těmi deseti lety, kdy jste na lavičce Plzně debutoval, nebo nyní?

„Pokud si dobře pamatuji, tak to bylo proti Spartě v zápase, který skončil 1:1. V tom utkání to od nás nikdo nečekal, takže to z mého pohledu bylo proti Teplicím nervóznější. Na druhou stranu tehdy jsme hráli o život, kdy jsme potřebovali každý bod.“

Už posedmé v této sezoně berete tři body za výsledek 1:0. Byla dnešní výhra z těch těsných tou herně nejvydařenější?

„Na vytvoření gólových šancí a dramatičnost asi ano. Ale vydařený byl jen druhý poločas, v první pětačtyřicetiminutovce to bylo podobné, jako v minulých zápasech. Pak už jsme byli v ofenzivě výrazně lepší. Nicméně jsme následně nebyli tak přesní a důrazní, jako třeba proti Boleslavi. Herně byl druhý poločas asi nejvydařenější, ale to, že jsme dali jen jeden gól, je málo.“

De facto celý druhý poločas odehrál Milan Petržela, který vystřídal Ekpaie. Jak moc pomohl on zlepšenému výkonu ve druhé půli?

„Milan nám hodně pomohl, i když věkově – podle někoho – už patří železa. I přes to nám pomohl a já jsem za to rád.“

Zápas rozhodl Aleš Čermák, kterému první poločas tolik nevyšel. Jak byste jeho výkon zhodnotil vy?

„My víme, že Čermák je fotbalista, který je technicky skvěle vybavený a patří k nejlepším hráčům v našem mužstvu, ale trochu mu chybí rychlost a důraz. Kdyby v těchto věcech více vyčníval, tak by to bylo mnohem zajímavější. V utkání ale dal gól, který sám vymyslel, takže v tomto ohledu splnil to, co jsme potřebovali. Ale abych se přiznal, tak od něj očekáváme, přiznám se, ještě více.“

Radim Řezník šel ze hry v 85. minutě, ale už od prvního poločasu hrál se šrámem na hlavě. Neuvažoval jste, že ho stáhnete dříve?

„Měl ode mě jasný pokyn, že v případě, že se necítí, má zvednout ruku a my ho vystřídáme. Po první půli řekl, že je v pohodě a vydrží to. Ke konci zápasu už toho měl asi dost, a proto došlo ke změně. Bylo to na něm, rozhodnul se víceméně sám.“

Aleš Hruška dnes nastoupil v bráně místo nemocného Kozáčika a na konci zápasu vám zachránil tři body. Jak je pro něj těžké nastoupit po takové době a pak být hned oporou?

„Opět musím říct, že kdybyste byli na tréninku, tak byste viděli, že je připravený skvěle. Má výborného trenéra Martina Ticháčka, který s gólmany pracuje výjimečně. A proto, když se něco stane, tak se nebojíme nasadit alternativu. Hruška na tuto příležitost čekal a zvládl to. Teď je otázka, jak to bude v dalších zápasech.“

