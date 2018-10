Kapitán Karviné Janečka: Chtěli jsme Baník zaskočit, bod bereme

Dlouho jste byli lepší a do 73. minuty jste vedli 1:0, jak tedy vnímáte remízu?

„Mrzí to, ale po vyloučení už jsme byli pod tlakem, což jsem předpokládal. Škoda, protože jsem nevěřil tomu, že dostaneme gól ze standardní situace. Velmi nás to mrzí, protože ten balon prošel přes zeď, myslím, že kolem Panyho (Panáka). Ale jemu bych to nevyčítal, vyskočil a prošlo to. Škoda. Ale musíme být skromní a brát i bod, protože pro nás je každý bod důležitý v boji o záchranu.“

Bránili jste velmi dobře, aktivně. Byl to záměr, takto soupeře napadat?

„Teď už to mohu říct. Chtěli jsme Baník něčím zaskočit. Trenér Páník se byl na nás podívat dvakrát třikrát. Viděl, že jsme většinou hráli z bloku, tak jsme si řekli, že bychom je chtěli více napadat. Otázka samozřejmě je, jestli to dokážeme. V dnešním utkání jsme to dokázali. Byli jsme nebezpeční, první poločas jsme měli více šancí a škoda, že jsme nedali druhý gól. Vyhrávat 2:0, hrálo by se nám lépe. Ale za bod jsme za takového vývoje utkání po červené kartě rádi.“

Co jako kapitán říkáte na dvě žluté karty Letiče? Zejména druhá se zdála hodně zbytečná.

„Hráč nechce dostat červenou, ale když už má žlutou kartu, tak musí přemýšlet. Byla to zbytečná žlutá karta, ale nějak bych ho za to nevinil. Někdy hráč v těch emocích na to zapomene a dostane žlutou. Ale bylo to zbytečné vyloučení. Kdyby to byl faul, že někoho stáhl, že by šel sám na branku a hrozila golová situace, to bych bral. Ale tohle bylo při autové čáře. Škoda.“

Ještě k vyrovnávací brance Baníku, překvapilo vás, že přímý kop napálil obránce Fleišman?

„Nepřekvapilo. Ve zdi jsme si ještě říkali, jestli vyskočíme, nebo ne. A když jsme vyskočili, tak jsme od sebe trochu odstoupili a míč nám prošel kolem ramen. Ještě to bylo tečované... Ale nepřekvapilo nás to, věděli jsme, že bude střílet kolem zdi.“