Footcast: Jak Priske poslepuje obranu? Slavia přestřílí Boleslav, Kováčova pozice...

Chance Liga
Ačkoliv je Zlín na třetím místě ligové tabulky se třinácti body, na pražské Letné je největším outsiderem kola. Sparťané by podle bookmakerů sázkové kanceláře Fortuna měli zápas zvládnout v kurzu 1,27. „Priskeho efekt je silnější, než jsem čekal. Sparta vypadá velmi dobře a zápas proti Zlínu zvládne i bez pěti obránců. Vykartovaný je Uchenna a na marodce jsou Cobbaut, Sörensen, Kadeřábek i Ševínský. Akcie Zlína budou hodně záviset na brankáři Dostálovi. Pokud bude mít den, Sparta to bude mít náročnější. Nicméně výhru si připíše a do repre přestávky půjde z 1.místa,“ říká na duel Sparty se Zlínem Jakub Podaný.

„Gólový průměr v zápasech Mladé Boleslavi je 5,2 a branky očekávám i v utkání se Slavií. Sešívaní zasypali defenzivu Pardubic 46 centry a nic na svém způsobu hry nebudou měnit ani v Boleslavi, která nemá v obraně moc defenzivních typů. Ani domácí nebudou směrem do útoku bezzubí. Vojta, John, Ševčík, Lehký a další si umí na soupeřově polovině vytvořit dobré pozice a šance ke skórování. Vasil Kušej se vrací na místo činu a bude na hřišti cítit. Mám ho v iSport fantasy, tak musí,“ směje se komentátor Oneplay Sport Adam Hála.

Zajímavý zápas uvidí i diváci na stadionu U Nisy. Do Liberce přijede Viktoria Plzeň, která tam moc často nevyhrává. Z posledních pěti výjezdů Západočeši vyhráli jen dvakrát, jednou remizovali a dva zápasy prohráli. „Liberec stále zůstává za očekáváním. Pokud by prohrál, nevím, jestli by se během pauzy řešila pozice Radoslava Kováče. Do kádru se napumpovalo hodně milionů korun, ale výsledky zatím úplně neodpovídají. Viktorka minulý víkend vydřela tři body v nastaveném čase, zase se trápila v koncovce a jsem zvědavý, jak Plzeňané naložili s volnějším programem. Po dlouhé době totiž neměli v týdnu vložený zápas,“ zmiňuje před utkáním Liberce s Plzní David Sobišek.

Poslední srpnový víkend se hraje všech osm zápasů. Dukla přivítá Hradec povzbuzený o první výhru v sezoně. Jablonec vyrazí po Teplicích na další venkovní zápas tentokrát do Uherského Hradiště. V roli favorita se doma představí Karviná v utkání proti Teplicím. Uzdravení Klokani budou hrát v sobotu v Pardubicích a Sigma Olomouc přivítá na zaplněném Andrově stadionu Baník Ostrava.

Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20:00, v pátek od 19.00 nebo pak v sobotu od 12.00.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Slavia642012:414
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Hr. Králové61237:105
11Dukla61235:85
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

