Sparta chce zpátky Dočkala. Víme, co hraje pro a proti velkému návratu

Před dvěma lety zamával Letné a vydal se na čínské dobrodružství. Nyní by se mohl Bořek Dočkal, dlouhé roky symbol Sparty, do dobře známého prostředí vrátit. Podle informací portálu iSport.cz Pražané o služby třicetiletého záložníka hodně stojí, během podzimu s ním už jednali. Otázkou nyní zůstává, zda dospějí i k dohodě s klubem Henan Jianye, ve kterém má Dočkal stále smlouvu na další dva roky. Ve placené části článku se dozvíte, co hraje pro comeback reprezentačního kapitána a jaké jsou naopak zádrhele možné dohody.