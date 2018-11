Kdo je nový kouč Karviné? Fanda Liverpoolu i adept na reprezentaci

Video k článku 720p 360p REKLAMA Karviná - Sparta: Budínský bezpečně proměnil pokutový kop, domácí vedou 1:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Co vás do Karviné přilákalo?

„Přišla nabídka a byla pro nás zajímavá. Velmi zajímavá. Česká liga je pro nás už zahraničí, je to velmi zajímavá výzva. Nebylo nad čím váhat.“

Jaké je vaše trenérské motto?

„Udělat maximum pro společný úspěch. S trenéry, s hráči. Vytěžit v závěru podzimu co nejvíc, abychom se posunuli výše v soutěži.“

Dostal jste od vedení klubu „bodový plán“?

„Nebyly dané žádné bodové limity. Soustředíme se na nejbližší zápas, chceme tým co nejvíce poznat. Už jsme si udělali hloubkovou analýzu, víme už něco o hráčích, o způsobu hry, nešli jsme do neznáma. Máme svoje představy a plány. A věřím, že se je podaří naplnit.“

Co vám z analýzy vyšlo?

„Základní poznatek - je tady pracovité, běhavé mužstvo s obrovským srdcem. Každý má svoje představy taktiky, řešení hry, když máte míč, když nemáte míč. Musíme pracovat a snažit se to formovat do našich představ. Ale je nám jasné, že nemáme čarovný proutek, nejsme kouzelníci. Chceme přesvědčit dobrou prací.“

Prý jste velkým fanouškem Liverpoolu. Dají se tedy v Karviné čekat prvky anglického fotbalu?

„Správná informace. (usměje se) Při vší úctě, bavíme se tady o jiném levelu. Ano, jsem velký fanoušek Liverpoolu, ale zároveň se snažím čerpat celkově z fotbalu. Co se dá přenést do našich reálií. Bylo by jednoduché říct, že chceme hrát jako Liverpool, ale tak snadné to není. Fakt je, že se mi líbí rychlý přechod do útoku, presink, vysoké napadání. To se mi líbí a chceme ty prvky dát i do týmů, které s kolegou trénujeme.“

Aktivní fotbal a vysoké napadání se snažit do Karviné dostat i trenér Nádvorník. Je to výhoda?

„Ano. Jak jsem řekl, mužstvo je pracovité, ochotné, nešetří krokem. Tyto atributy jsou důležité. Základ tam je.“

Když nedávno ve slovenské reprezentaci skončil trenér Kozák, padlo při hledání nového kouče i vaše jméno. Bylo to blízko?

„Šumy byly, ale rychle se to utřáslo tak, že Pavel Hapal byl zvolen. Nebylo to tak aktuální.“

Říkal jste, že jste několik zápasů Karviné viděl, udělal jste si analýzu. Co ji podle vás sráželo?

„Byly zápasy, které se nedotáhly. Z příčin, které se snažíme vyhodnotit a v budoucnu se jim vyhnout. To jsou věci, na kterých chceme pracovat v nejbližších dnech. Aby právě k takovým zápasům nepřicházelo, že je možnost získat body a nakonec jste bez nich. Inkasovat méně gólů, dostávat se víc do šancí... Je třeba pracovat na obou fázích hry, obě se budeme snažit vylepšit a mužstvo posunout.“