Čínské peníze do Slovácka? Ve hře je kancléř Mynář i spolupráce se Slavií

Oficiálního nic není. Ale kdo se ve fotbalovém zákulisí orientuje, ten o tom slyšel. Kancléř Vratislav Mynář, pravá ruka prezidenta Miloše Zemana, se snaží pomáhat fotbalovému Slovácku. Z regionu pochází, za „jeho“ Osvětimany nastupuje v I. A třídě záložník Veliče Šumulikoski, nový sportovní manažer prvoligového klubu. A přes Mynáře by měly putovat i finance z Číny, které by čtrnáctému celku FORTUNA:LIGY hodně pomohly ke stabilizaci.

Majitelem 1. FC Slovácko zůstává podnikatel Zdeněk Zemek, jemuž hrozí vězení za podvod v oblasti solárních elektráren. Je obžalovaný a čeká ho soud. Spekuluje se o tom, že by od něj mohl koupit klub právě Mynář, s nímž je Zemek v častém kontaktu, či případně čínský investor. Padá i jméno podnikatele a senátora Iva Valenty, šéfa firmy Synot. Zatím se ale nic nemění.

Prioritou je v tuhle chvíli domluva se Sinobo Group (nebo jinou společností z Číny) o sponzorství a kooperace s movitou Slavií. Je dost možné, že už v zimě přijdou z Edenu na Městský stadion Miroslava Valenty někteří méně vytížení borci z Trpišovského soupisky. Určitě by byl zájem o útočníka Murise Mešanoviče, ovšem dohodu komplikuje Bosňanův nezájem prodloužit ve Slavii smlouvu.

„Pár změn uděláme. Záleží, jaké posty bude chtít trenér posílit. Spíš budeme mít zájem o nějaké hostování, abychom se vyvarovali chyb v nákupu hráčů. Možná koupíme jednoho, dva. Další změny budou v létě,“ nastínil manažer Šumulikoski, jenž by rád přivedl do týmu větší jméno.

Chlapa s respektem, který dá mančaft v kabině dohromady a bude mu přirozeně velet i na hřišti. Jenže to má háček. „Je to složité,“ líčí. „Jsme dál od Prahy a hráči jsou na to hákliví. Je to i záležitost financí. Ale budeme je zkoušet přemluvit. Máme tady dobré fanoušky, stadion, trenéra,“ nabízí bonusy angažmá v Uherském Hradišti.

Po příchodu Svědíka je vidět impulz

Á propos, kouč. Martin Svědík se po příchodu z Jihlavy zhurta pustil do práce. Po porážce 0:1 v MOL Cupu v Liberci za tři dny poprvé povede povadlé mužstvo v lize, a to na Baníku.

„Impulz je vidět. Kluci se na tréninku snaží plnit to, co po nich chce trenér. Je to trošku jiný styl. Chce presovat obránce a hrát víc přímočaře. Zatím to jde dobrým směrem. Už v poháru byl vidět posun v defenzivě,“ myslí si sedmatřicetiletý manažer, který je šatně nadále blízko. Vždyť ještě v minulé sezoně hrál nejvyšší soutěž.

Šumulikoski se zapojuje do tréninků a do toho přemýšlí o okysličení kádru. Na Balkán, odkud pochází, se nedívá. „Nyní nebudeme riskovat,“ říká. „Ti hráči si potřebují zvyknout na prostředí, mentalitu. To může trvat i rok, rok a půl. A víte, že v Česku taková trpělivost není. Byl tady Nestorovski, který si ani neškrtl. A teď dává góly v Itálii,“ připomněl krajana, který se právě ve Slovácku neprosadil a hvězdou se stal až v Palermu.

