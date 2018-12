Beauguela neznám, culil se Vrba. Za góly chválil, pak ale i káral

Byl první poločas z pohledu Plzně perfektní?

„Podle představ bylo prvních deset minut, kdy jsme dvěma góly zápas víceméně rozhodli. Podařily se nám velice podařené akce s dobrým zakončením, pak jsme bohužel neproměnili nějaké další šance. A na můj vkus jsme se pak až moc zaměřili na ubránění stavu. Ale Zlín je silný ve standardkách, nebylo to jednoduché utkání.“

Šetřili jste ve druhé půli síly na středeční Ligu mistrů s AS Řím?

„Určitě ne. Bylo to zapříčiněné tím, že Zlín zjednodušil hru, měl tam závary. Ale v defenzivě jsme je moc do šancí nepustili.“

Co jste říkal na to, že nenastoupil Jean-David Beauguel?

„Neznám ho, kdo to je?“ (nejprve vážně, pak se začne usmívat)

Zlínský útočník, který v zimě přestupuje k vám...

„Patří k důležitým hráčům Zlína. Proč nehrál, se ale musíte zeptat někoho jiného.“

Jan Kovařík měl dnes bilanci 1+1, jste s ním spokojený?

„Je to předělaný krajní záložník, v moderním fotbale je hodně důležité, aby byli tito hráči ofenzivní a podporovali útočnou fázi. Oba góly jsme udělali přes falešná křídla, byly to pěkné akce. Pak jsme tam ale měli pět situací, které jsme nevyužili. Z tohoto pohledu jsem byl nespokojený.“

Tomáš Chorý vstřelil další gól, už hraje podle vašich představ?

„Jestli bude pokračovat jako v posledních dvou zápasech, budu spokojený.“

SESTŘIH: Zlín - Plzeň 0:2. Mistr zvítězil v suchém triku, zářil Kovařík Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zlín - Plzeň: Petržela v nadějném úniku, ale zradila ho technika 720p 360p REKLAMA

Zlín - Plzeň: Přenádherná souhra hostů, Kovařík pravačkou z voleje zvyšuje na 2:0! 720p 360p REKLAMA