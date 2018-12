Hašek počítá s odchodem syna: Sparta se nedohodla snad jen s Matthäusem

Bolí vás další ztráta? Doma jste nevyhráli od prvního zápasu v sezoně.

„Výkon našeho týmu zapadl do kontextu celého podzimu. Vzhledem ke stavu našich útočníků jsme nastoupili bez klasického útočníka v rozestavení 4–1–5–0, Dominik Mašek je pro mě ofenzivní záložník. Šli jsme do zápasu s nějakým plánem, ale něco jiného je zahrát to na tréninku a pak pod tlakem v zápase.“

Máte pocit, že tenhle rozdíl rozhodl utkání?

„Dopředu jsme vůbec nebyli nebezpeční a moc toho od nás k vidění nebylo. Liberec byl v první půli nebezpečnější, transparentní převahu jsme začali mít až ve druhém poločase. Bohužel to nevedlo ke gólovým šancím. Nebylo tam nic, co by pohladilo fotbalové fajnšmekry. Na druhou stranu, při naší podzimní smůle jsme mohli i prohrát. Třeba je tahle remíza světýlko na konci tunelu a nakopne nás k lepšímu jaru.“

Co by k němu mělo vést?

„Tomuhle týmu věřím, ale nepopírám, že bude potřeba se posílit.“

A neoslabit? Jak blízko je váš syn Martin přestupu do Sparty?

„Jednají spolu. Mezi kluby už je to vyřešené. Pravděpodobnost, že nám Martin odejde, je vysoká.“

Jde to rychle, viďte?

„Takhle je to dané podle smlouvy. Když ji Martin s Bohemians podepisoval, bylo v ní zakotvené předkupní právo v tom smyslu, že pokud ho Sparta bude chtít zpátky, nebude se s tím dát nic dělat. A teď ho Sparta chce.“

Jste smířený s jeho odchodem?

„Předpokládám, že když chce Sparta s nějakým hráčem uzavřít smlouvu, tak se s ním dohodne. Kolikrát se s někým nedohodla? Možná s Lotharem Matthäusem, ale to je trochu jiný příběh. Kdyby Martin náhodou neodešel, byl by to pro nás hráč navíc.“

Jak velké oslabení by pro váš tým Martinův odchod znamenal?

„Po stoperovi Lukáši Hůlkovi a útočníkovi Benjaminu Tettehovi by to byl třetí citlivý odchod hráče z úspěšného týmu, který byl v minulé sezoně sedmý. Už takhle jsme potřebovali přivést dalšího středního záložníka a teď by se ta nutnost ještě zvýšila.“ (Šťouchne loktem do vedle sedícího klubového mluvčího Petra Tomáška: „Že jo? Řekni něco, předsedo.“)

Je to pro vás další černá zpráva po rozpačitém podzimu, který jste zakončili na třináctém místě?

„Takový podzim bych už nechtěl zažít, hlavně pokud jde o kolotoč zranění. Nejhorší půlsezona, kterou ve fotbale pamatuju. Když máte mužstvo zdravotně permanentně v p..eli, logicky pak máte ho..o. Je tu někdo z rádia? Když tak mě vystříhejte, ale aby tam pak vůbec zůstal nějaký obsah…“

Co říkáte na podzimní umístění? Jste třináctí, což neodpovídá předsezonním cílům.

„Kolik ztrácíme na desátého? Dva body? To není tak hrozné, jsme někde mezi peklem a nebem. Zespodu nás to olizuje, ale zároveň vidíme nahoru. Mezi námi: vzhledem k tomu, jak jsme si podzimem prošli, to není až tak nejhorší. Naší ambicí pro jaro pochopitelně zůstává prostřední skupina.“

Mimochodem, spekuluje se o tom, že by Bohemians mohl začít podporovat končící majitel Trnavy Vladimír Poór. Co vy na to?

(Mluvčí Tomášek: „Zatím je to vážně jen v rovině spekulací.“) „Kdyby nám pan Poor chtěl koupit třeba dva útočníky…“

