Csaplár: Když dvakrát remizujeme se Spartou, je s českým fotbalem něco špatně

Hodně se před zápasem mluvilo o tom, že Sparta není v optimální formě. Bral jste to na vědomí a věřil si, že byste ji mohl obrat o body?

„Spíš jsem předtím hráče varoval. Říkal jsem jim, že nejhorší věc, kterou bychom mohli udělat, je začít věřit tomu, o čem se mluví a co se píše v novinách. Sparta je pro mě prostě Sparta. Že mají zraněné nebo vykartované hráče? Tenhle klub se na tohle nemůže vymlouvat. Stejně jako na to nemá právo třeba Real Madrid ve Španělsku. Můžu já tady něco takového říct, ale Sparta? Pro mě je pojem a přijdou mi podobné řeči malé. Ostatně nějakou kvalitu proti nám předvedla.“

Jak moc vás těší, že jste ji dvakrát obrali o body, přitom podmínky pro sestavování týmu jsou diametrálně odlišné?

„Dá se na to dívat ze dvou pohledů. Hrajete proti Spartě, uděláte bod a máte radost. Pak však přichází smutek. Jestliže Příbram dvakrát remizuje se Spartou, tak si říkám, že je v českém fotbale něco špatně. To přece nejde, ne? Pro mě je to divný.“

A co je podle vás se Spartou nyní špatně?

„To po mně vůbec nechtějte. Když jsem ještě nebyl trenér, tak jsem se k podobným věcem vyjadřoval v televizi a byl jsem za blbce. Teď jsem sportovní ředitel, trenér a jediné, co mohu říct, tak že Csaplár a Sparta rovná se respekt. Víc to nechci rozebírat.“

Jak hodnotíte podzim z pohledu Příbrami, byl úspěšný?

„Zase je potřeba se na vše dívat dvěma pohledy. Radost a smutek. Jakmile člověk ztratí paměť, ztratí i soudnost. Když jsme začínali, tak jsme tu měli devět hráčů, kteří nehráli ligu. Všichni bookmakeři i novináři nás pasovali na sestup. Dnes máme dvacet bodů. A přichází druhý pohled na věc – jak se nám během podzimu dařilo. Myslím si, že kdyby nám třeba zůstali ti dva střelci (Jan Matoušek a zraněný Miroslav Slepička, pozn. red), tak jsme klidně mohli hrát o poháry. Takhle za sebe říkám, že to je neutrál. Myslím si, že je na čem stavět. Momentálně řeším, co dál. Jakým směrem se chce Příbram vůbec ubírat a jak chce fotbal dělat.“

Budete na jaře u toho?

„Nevím. Po Plzni, kdy jsme měli sérii dramatických zápasů, jsme se s majitelem dohodli, že budu dál pokračovat. Ale roli hraje vícero problémů. Nejsou to jen fotbalové věci a je pro nepříjemné se o tom bavit. Znejišťuju tím majitele. Rozhodně to není tak, že bych tu nechtěl být, nebo měl nabídky z jiných klubů. Vůbec. Já si těch osmnáct měsíců ohromně užil a chci s tímto mužstvem i nadále pracovat. Vždyť v Příbrami se povedly skvělé věci. Nově máme polepený klubový autobus, vybudovala se nová videomístnost a mohl bych jen pokračovat.“

Pokud byste na jaře pokračoval u mužstva, přál byste si, aby se vrátil ze Slavie Jan Matoušek, který není zatím tolik protěžován?

„Samozřejmě už připravuju všechno na přípravu i posily. To už všechno běží. Ale chtěl bych maximálně tři hráče. Víc už je moc. Víme, koho bychom chtěli, ale je předčasné se o tom bavit. Co se týká Honzy, tak Slavia přivede určitě tři, čtyři hráče a bude mít kádr jak Montreal Canadiens, takže by nebylo špatné, kdyby se vrátil k nám se rozehrát. Jsme spolu v kontaktu, bavíme se o všem možném. Ale není to jen o něm. V zimě se nám vrátí i Míra Slepička, který už trénuje po zranění.“

