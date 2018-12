LIGOVÝ INSIDER: Slavia je titulu nejblíž. Komličenko může dát 30 gólů | iSport.cz

Mezi věci, které Martina Jiránka na podzim zaujaly, patří vstup Jana Matouška do ligy v dresu Příbrami, i suverénní jízda klubu, do kterého poté přestoupil, tedy pražské Slavie. "Celých těch 19 zápasů dominovala, neměla žádné výkyvy," zmínil bývalý bek, který ocenil i krásné branky, o něž se postarali Miroslav Stoch, Josef Hušbauer či Nikolaj Komličenko.

Právě ruský kanonýr s neuvěřitelným průměrem jedné vstřelené branky na zápas byl celý podzim velkou osobností ligy. "Jestli se nestane nic vyjímečného, věřím, že může v těchto výkonech pokračovat a dát za sezonu třeba 30 gólů," tuší Jiránek a dodává, jak důležitá je pro ruské hráče aklimatizace mimo jejich rodnou zem. "Už tu je pár let a hraje suprově. Kdyby mu to tu nevycházelo, už by se vrátil a hrál by třeba druhou ligu. Teď ať půjde do zahraničí, nebo se vrátí domů, bude pokračovat ve stejných výkonech," myslí si bývalý obránce.

Může podle něj Komličenko předčít střelce, kteří vzešli z české ligy, jako jsou Edin Džeko či Wilfried Bony? Co pro něj bylo největším zklamáním podzimu? Podívejte se na nový díl pořadu LIGOVÝ INSIDER: