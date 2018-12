Olomouc shání stopera. Sní o Štetinovi, proč nevyšel Pokorný a co Jugas? | iSport.cz

Olomouc shání stopery, na hostování by ráda získala někoho ze Sparty, nebo Slavie • Koláž iSport.cz

Uroše Radakoviče jsme nahradit nedokázali. Takovou větu si po bídném podzimu řekli v Olomouci, čímž zároveň přiznali, že si v létě na hráčském trhu nepočínali nejlépe. Sázka na své koně nevyšla, Sigma bude na jaře bojovat o záchranu, a tak se nyní na Hané poohlížejí po posile do středu obrany. Podle informací deníku Sport by vedení klubu nejraději přivedlo Lukáše Štetinu ze Sparty. Na radaru čtrnáctého celku ligy je však například i pardubický Martin Šejvl, případně i hráči ze Slavie. Kdo by mohl na jaře působit na Hané?