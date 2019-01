Vrba: Snažíme se v Plzni omladit kádr. Nákupy? Nevím o ničem | iSport.cz

Proč jste se rozhodli pro jedno soustředění?

„Těch důvodů je víc. Za prvé liga začíná asi o 14 dnů dřív. Druhým důvodem je to, že dvě soustředění, jaká jsme měli minulou zimu, jsou trošku riskantní. Celkem ztratíme až pět dní, kdy na soustředění jedete a pak se vracíte, k tomu se vzpamatováváte z cestování. Zvolili jsme tuhle variantu. Máme v Plzni vyhřívaný trávník, který využijeme až po návratu ze soustředění ve Španělsku, teď spíš budeme na umělé trávě. Chceme mít v závěrečné fázi soustředění hřiště, které by mělo splňovat všechno, co požadujeme.“

Kvůli čemu jste pro přípravu zvolili tak široký kádr?

„Máme čtyři hráče po operacích (Krmenčík, Kolář, Řezník, Kopic), i vzhledem k tomu je kádr trošku širší. Jsou tam mladí, nadějní hráči. Pro mě je ideální stav kádru 20 + 3, před soustředěním ve Španělsku (20. ledna) dojde trošku ke zúžení, po něm dojdeme k číslu 20, nebo 21 + 3.“

Jaká máte do nového roku předsevzetí?

„Obecná předsevzetí jsem si dával dřív, třeba to, že shodím, ale nikdy jsem to nedodržel a teď už si je nedávám. Sportovně víme, v jaké jsme situaci. Máme v Evropské lize silného soupeře, v lize doháníme ztrátu na Slavii. Plzeň má ty nejvyšší ambice v české lize i v Evropě, pro nás soutěže nekončí a uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní.“

Uvažujete ještě o doplnění kádru?

„Jsem spokojený s tím, že máme kádr pohromadě, že nikdo neodešel. Doplnili jsme tým o hráče, kteří zvýší kvalitu. Snažíme se kvalitně omladit kádr o hráče z české ligy, i zahraniční, ale takové, co znají českou ligu a mají tady praxi. Jsem rád, že to tak je.“

Jak vyberete hráče, co zůstanou v týmu?

„Přípravných zápasů hrajeme asi sedm, v nich dostanou všichni prostor. V Česku to rozdělíme na dvě skupiny, první dva zápasy v zahraničí máme hned po sobě, takže každá skupina dostane velký prostor. Ve zbývajících dvou zápasech už tým budeme ladit na Evropskou ligu a na ligu. Začátek máme hodně náročný. Mezi zápasy v Evropské lize hrajeme se Slavií, brzy potom máme Spartu. Jsem rád, že máme tak silný a široký kádr, že kdyby se něco stalo, jsme připravení.“

Kdy se vrátí Kopic a Řezník?

„Podle informací od doktorů by měli všichni hráči odjet na soustředění do Španělska a postupně se zapojovat do plné zátěže. V téhle chvíli nedokážu posoudit, kdy přesně ti dva budou moct hrát. Každopádně máme k dispozici všechno pro to, abychom je dali do kupy.“

Jakou pozici má v Plzni Martin Zeman?

„Je v kádru a uvidíme.“

Co čekáte od dorostenců Pavla Šulce a Tomáše Kepla, které berete na soustředění?

„Šulc i Kepl se k nám do přípravy v minulosti zapojili. Jsou to velice talentovaní hráči, ukazují kvalitu v juniorské lize i mládežnické Lize mistrů. Jsem rád, že tady máme talenty, určitě jim chceme dát prosto, aby viděli, jak to chodí v dospělé kabině.“

Počítáte s Erikem Pačindou?

„U Erika Pačindy platí to, že zůstává a pokračuje v klubu. Zkomplikoval si to tím, co udělal (na konci listopadu byl v utkání juniorské ligy na Dukle vyloučený za urážku rozhodčího, kvůli trestu nesmí hrát na startu ligy). Bohužel se to stalo. Na začátku sezony je tím trošku znevýhodněný, je jen na něm, jak bude vypadat v přípravných zápasech.“

Chystá se Plzeň ještě někoho kupovat?

„Nevím o ničem, co se týká nákupu dalších posil. Samozřejmě pokud vedení přijde s nějakým bombastickým nákupem, bránit se nebudeme. Teď to říkám naprosto bez ironie a arogance, ale já o ničem nevím.“

Odejde v zimě Patrik Hrošovský?

„Doopravdy nemám informaci o tom, že by někdo odcházel. Já nic nevím, takže abych se o tom bavil, to je celkem zbytečné. Jsem rád, že je v kádru, na podzim odváděl pro Plzeň úžasnou práci. Ale co se bude dít na jaře nebo v létě, to teď nechci komentovat.“

Jak vyřešíte přetlak v útoku, když do přípravy berete šest útočníků (Chorý, Řezníček, Bakoš, Krmenčík, Beauguel, Kepl)?

„Krmenčík nebude k dispozici, takže bych počítal spíš čtyři (bez dorostence Kepla). Na jeden, možná dva posty je to hodně. Pak jsou tu ještě tři podhrotoví hráči (Čermák, Kolář, Pačinda). Je pravděpodobné, že někdo z nich odejde. Kdo to bude, rozhodneme až po Španělsku, teď je hodně brzy i na to říkat, kdo má lepší pozici.“

