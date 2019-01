Baník na lovu v Praze. Páník chce Vukadinoviče, láká i křídlo Bohemky | iSport.cz

Pozice, které chce Baník přes zimu zkvalitnit? Podhrot, útočník a pravý záložník. První dvě místa Ostravští pikantně ulovili u rivala v Opavě, po Nemanjovi Kuzmanovičovi má na vítkovický stadion namířeno i David Puškáč.

Pětadvacetiletého leváka včera SFC přeřadil do béčka, protože odmítl prodloužit smlouvu, která mu končí v létě. Pokud se Baník nedohodne s Opavou na finančním či hráčském vyrovnání, stráví Puškáč v rezervě celé jaro a do Ostravy zamíří až poté coby volný hráč. „Pokud však ke shodě dojde, jsme ochotni při splnění námi stanovených podmínek jeho smlouvu předčasně ukončit a Davida okamžitě uvolnit,“ uvádí na webu SFC generální manažer Alois Grussmann.

Přátelštější varianta by se samozřejmě více zamlouvala i Bohumilu Pánikovi. „Kdyby s námi ještě aspoň jeden nový hráč odletěl už do Turecka, bylo by to bezvadné,“ přeje si nekonkrétně trenér Baníku.

A teď k palčivé pozici číslo dvě, tedy pravé straně zálohy, kde má Baník k dispozici pouze Martina Filla. Jelikož zkušený bojovník zanedlouho oslaví 33. narozeniny a Slezanům nevyšel transfer univerzála Tomáše