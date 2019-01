Poórova firma sponzoruje Bohemians. Chci s nimi zažít to, co s Trnavou, říká | iSport.cz

"Když slyším historky od Karola Dobiáše (legenda Bohemians), tak to je přesně to, co chci ve fotbale zažívat. Fanoušci tohoto klubu vše prožívají srdcem. To je důvod, proč jsem začal Bohemku podporovat. Určitě jen ekonomicky jako sponzor. Nemám už zájem vstupovat do dalších klubů," cituje Poóra šport.sk. "Strašně rád bych s Bohemkou zažil něco podobného jako s Trnavou. Rád bych jí pomohl, aby z toho fanoušci Bohemians měli radost," dodal.

Bohemians informovali, že smlouva začala platit na začátku roku. ŽOS Trnava je společnost realizující opravy nákladních i osobních vlakových vozů a modernizace pro slovenskou nákladní železniční dopravu.

"S Vladimírem se znám skoro 20 let. Domluvili jsme se na docela zajímavé sponzorské smlouvě na rok, která souvisí s jeho akvizicemi směrem k České republice," řekl majitel Bohemians Darius Jakubowicz.

Kromě toho mezi sponzory Bohemians vstoupil také pivovar Krušovice a to minimálně do léta 2020. "Jsme rádi, že klub získává dalšího silného partnera. S novým pivem souvisí i investice do stánků na stadionu, aby mohlo být podáváno v té nejvyšší kvalitě. Věřím, že tím uděláme fanouškům radost," řekl ředitel klubu Darek Jakubowicz.