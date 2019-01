Petržela létal v obraně, Bucha šéfoval záloze. Všichni se snaží, chválí v Plzni | iSport.cz

Netradiční přípravu zvládli v sobotu dopoledne fotbalisté Plzně. Proti druholigovému Sokolovu odehrálo mužstvo 4x30 minut, zátěž byla rozložená mezi dvě jedenáctky. Kdo z prokřehlých diváků vydržel až do konce, viděl skóre 7:2. Dvakrát se prosadil mladík Tomáš Kepl, trefily se i zimní posily Erik Pačinda a Jean David Beauguel. Jak to hráčům šlo? A je do ostrých utkání reálná varianta s Milanem Petrželou na pravém obránci, kde zkušený rychlík odehrál velmi dobře první polovinu utkání?