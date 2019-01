Kováč o Stanciovi: Pořád je hráč Sparty, trénuje velmi dobře. Co posily? | iSport.cz

Sparťanští fanoušci na něj byli hodně zvědaví. Švédský ofenzivní záložník David Moberg Karlsson si v Chotěbuzi připsal premiérový start v barvách Letenských. Velkou šanci neproměnil, jinak ale svým výkonem zaujal. „Dva dny netrénoval, protože měl střevní problémy. Tím to pro něj bylo složitější,“ odhalil Kováč, proč čtyřiadvacetiletý fotbalista nezasáhl do strahovského duelu s Budějovicemi.

Podle něj Karlsson stejně jako další zimní posila Matěj Hanousek naznačil své možnosti. „Hany je připravenej a je to vidět. Poctivý, náročný, náběhový hráč. Zatím splňuje to, co po něm chceme,“ pochválil Kováč hráče, který na Letnou zamířil z Jablonce. Může Hanousek vyřešit problém, který Sparta během podzimu měla na krajích hřiště? „Věříme tomu, jinak bychom ho nebrali,“ pousmál se Kováč.

Ten také promluvil o situaci kolem záložníka Nicolae Stancia. Rumunská hvězda pátého celku FORTUNA:LIGY v průběhu zimní přestávky projevila zájem o přestup do Egypta, Sparta však nabídku odmítla. „V kabině se to vyloženě nijak neprobíralo,“ přiblížil Kováč. „Pro nás je podstatné, že s námi trénuje a trénuje velmi dobře,“ dodal.

Je tedy pravděpodobné, že Stanciu odehraje i jarní část sezony v rudém dresu? „Co bude dál, se uvidí. Pro nás je pořád hráč Sparty, trénuje s námi a dělá to, co všichni ostatní,“ prohlásil Kováč. Totéž platí o ghanském útočníkovi Benjaminu Tettehovi. Nejlepší podzimí střelec klubu byl spojovaný s možným odchodem do Galatasary Istanbul, Kováč se tím však nezabývá. „Spekulace neřešíme, to je spíš na vedení. Tetteh je pro nás důležitý hráč.“

Jaký další program Spartu v zimní přípravě čeká? Ve středu se na Strahově utká s Vltavínem, pak zamíří na soustředění do Španělska. Mužstvo kouče Zdeňka Ščasného se tam postupně střetne s maďarským celkem MOL Vidi, čínským Dalianem Yifang a ukrajinským Dynamem Kyjev. „Zaměříme se na taktické věci. Potřebujeme vypilovat výstavbu, presing a styl, jakým chceme hrát,“ uvedl Kováč.

