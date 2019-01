Prostořeký Pačinda válí! Slovenský záložník dře, aby oživil hru Plzně | iSport.cz

Vedle Joyela Kayamby a Jeana-Davida Beauguela je jednou ze tří zimních posil Plzně. Erik Pačinda se však na největší štaci své kariéry neuvedl vůbec dobře. V listopadovém utkání juniorské ligy proti Dukle Praha (1:3) byl devětadvacetiletý záložník vyloučen za urážku rozhodčího už ve 36. minutě, a určitě tak přijde o start jarní části FORTUNA:LIGY.

Za sprostý výrok „To jdi do p..i!“ mu sudí Jiří Houdek ukázal červenou kartu. Disciplinární komise FAČR mu vyměřila stopku na tři soutěžní utkání. „Svoji pozici v týmu si zkomplikoval tím, co udělal. Na začátku sezony je trošku znevýhodněný, ale je jen na něm, jak bude vypadat v přípravných zápasech,“ prohlásil Pavel Vrba na startu přípravy.

Jak Pačinda vypadá? Výtečně! Evidentně má chuť napravit nedávný hřích. V obou utkáních – proti Ústí nad Orlicí (6:0) i Sokolovu – patřil mezi nejaktivnější hráče Plzně. Pokaždé skóroval. S třetiligovým celkem trochu se štěstím, včera dopravil do sítě vyraženou ránu Milana Petržely, čímž Viktorii poslal do vedení 1:0.

V zápase Ústí nad Orlicí nastoupil ve středu pole, často si žádal balon, rozděloval přesné míče, umně dovedl měnit těžiště hry. Proti Sokolovu vystřídal oba kraje. Zahrával standardní situace. Levá noha? Znamenitá! Do vápna dovede zakroutit velmi ostrý centr. Moc se s ní neplete.

„Pači se snaží, dře, v téhle fázi přípravy není u něj ani u ostatních žádný problém,“ ubezpečil Vrbův asistent Zdeněk Bečka. „Uvědomil si, co před nedávnem udělal. On prostě takový je. Ale věřím, že se poučil a v budoucnu to už neudělá.“

Košický odchovanec s prchlivou povahou

Kdo vůbec Erik Pačinda je? Košický odchovanec s prchlivou povahou, jehož vzorem jsou Alessandro del Piero a Cristiano Ronaldo. Stejně jako oni je potetovaný, na hlavě nosí přeliv a na Slovensku žil s pověstí problémového muže.

Na poslední štaci v Dunajské Stredě se dostal do konfliktu s trenérem Peterem Hyballou, který reprezentačního záložníka ve dvou zápasech v řadě pustil do utkání až z lavičky. To Pačinda nerozdýchal.

„Možná mě nemá v lásce, možná má se mnou problém. Za chvíli je prosinec. Doufám, že se pohnu dopředu a změním klub,“ vypálil horkokrevný Košičan po duelu se Senicí. Tak dlouho to netrvalo. Hyballa šikovného dribléra ihned vypakoval z kádru.

Dokonce dostal zákaz pohybovat se v prostorách stadionu. Plzeň zavětřila šanci a s Pačindou za necelé tři týdny podepsala tříletý kontrakt. Nebýt maléru v juniorském týmu, dost možná by se hráč se čtyřmi starty za národní tým Slovenska hrnul do základní sestavy. Vzhledem k trestu ale bude muset čekat na šanci a válet v přípravě jako dosud.

Vrba perlil: Bez arogance a ironie říkám, že o dalších posilách nevím. Pačinda zůstává 1080p 720p 360p REKLAMA

Kayamba slušnou češtinou: V Kongu jsem sázel na Plzeň, protože vyhrávala 1080p 720p 360p REKLAMA

Beauguel pálí za Plzeň: Bavím se s Limberským, nedělají tu rozdíly 720p 360p REKLAMA

TOP podzimní góly PLZNĚ: Petrželovo sólo, Havlova raketa či Kopicovo torpédo 720p 360p REKLAMA