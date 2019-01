Lischkova kariéra v ohrožení. Posilu Sparty trápí srdce, má ještě naději | iSport.cz

Zdálo se to jako hotová věc. Sparta minulé pondělí na svém twitterovém účtu oznámila, že dokončuje příchod jabloneckého dua David Lischka a Matěj Hanousek. Oba hráči se zapojili do zimní přípravy Letenských, ve středu pak nastoupili do prvního přípravného duelu proti Českým Budějovicím (3:1). O několik hodin později však u Lischky nastaly komplikace.

Deník Sport už minulý týden informoval o tom, že talentovaný stoper neprošel lékařskou prohlídkou, která odhalila problémy se srdcem. Ty jsou ovšem vážnějšího rázu. „Klub dostal od lékařů instrukce, aby Lischka okamžitě přerušil tréninkový proces,“ konstatuje zdroj detailně obeznámený s děním v letenském klubu.

O co konkrétně jde? Zdroje Sportu se shodují na tom, že má vytáhlý obránce problémy s nedomykavostí srdeční chlopně. Pokud by se diagnóza potvrdila i během dalších