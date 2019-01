Nechci zaplevelit kádr, tvrdí Csaplár. Matoušek? U nás by věděl, do čeho jde | iSport.cz

Prohrávala 0:2, ale předvedla pětigólovou otočku. Příbram porazila ve třetím zápase Tipsport ligy druholigové Ústí nad Labem 5:2. Příbramský trenér Josef Csaplár během podzimu několikrát litoval, že jeho svěřence srážela slabá produktivita. Představuje pět gólů signál, že se to lepší? „Koncovka nás trápí pořád. Pozitivní je to, že se do šancí umíme dostat,“ prohodil.



Jak jste spokojený s průběhem zimní přípravy?

„Slovo příprava nemám moc rád. Žádný Ital, Španěl, Angličan, Skot, Francouz, Holanďan, Belgičan přípravu nemá. Takhle se chovám celoživotně. To znamená, že jen pokračujeme v tom, kde jsme skončili. V hlavních věcech zatím vše probíhá tak, jak by probíhat mělo.“



Platí to i o doplňování kádru?

„Celou dobu, co jsem v Příbrami, se vyhýbám, jak říkám, zaplevelení kádru. Nechci, aby nás tu bylo hrozně moc. Dal jsem si nějaké číslo, kdy můžeme něco zkoušet. Ale vnímám, že jsme Příbram a máme nějaké možnosti, schopnosti, limity. Jde o jednoho dva hráče, kteří nám opravdu pomůžou. Mladé hráče jsme si schopní vyprodukovat sami, teď jste viděli třeba Rosťu Janderu, který dal proti Ústí hattrick. Když by k nám měl někdo přijít, měl by nám opravdu pomoct. To se teď událo v případě Tomáše Jablonského.“



Jeho zkouška se tedy promění ve stálé angažmá v Příbrami?

„Myslím, že se už proměnila. Jsme domluvení. Mě to oslovilo, má to hezký příběh. Své schopnosti prokázal ve všech zápasech, ve kterých nastoupil. Dá se říct, že je to první hráč, který by nám měl na jaře pomoct.“



Kam s ním počítáte? Platí za levého obránce, vy jste ho zkoušel i na stoperu.

„Nevím. Obecně mám rád univerzální hráče. Když už mám takové, kteří jsou přesně na jeden post, to už by měli být v uvozovkách trochu géniové. Že jsou na ten post přesně střihnutí. Když si vezmete náš tým, je tu drtivá většina hráčů schopná hrát na různých postech. Mám rád, když je tam zastupitelnost. Třeba Nitrianský hrál teď stopera, předtím beka, záložníka. Nebo Průcha? Krajní halv, střední halv, krajní bek.“

Jaká je aktuální situace kolem Jana Matouška? Hýbe se jeho případný návrat na hostování ze Slavie?

„Moc podrobně jeho situaci nesleduju, protože jsem zaměstnaný věcmi, které mám tady. Nejenom áčko, ale i celou mládež. Ale u Honzy Matouška nemám problém, jestli přijde den před koncem přestupního termínu. Ví, do čeho jde.“



Myslíte si, že se teď může ve Slavii prosadit?

„Přeju to jemu i Slavii. Ale v září jsem mu řekl, jak to celé dopadne, a teď to k tomu nějak směřuje. Všichni o něm mluví, že je to posila, posila. Ale Honza je dvacetiletý kluk, který se fotbal musí pořád učit hrát. Je to mladý hráč, potřebuje hrát, sbírat zkušenosti. Neexistuje na planetě hráč, který by se naučil hrát fotbal na tribuně nebo na lavičce. Jakákoli zkušenost je nepřenosná, on je musí získávat. Je to otázka i pro Slavii. On je pro ni určitou investicí, ne levnou, tak je i v jejím zájmu, aby někam rostl. Je to na nich.“



Bude na jaro připraven útočník Miroslav Slepička, který si na podzim zlomil nohu?

„Normálně trénuje, vypadá hodně dobře. Zhubnul, už je na své sportovní váze. Teď je to už čistě věcí rehabilitace, je už i docela připraven, protože běhá, jezdí na kole. Samozřejmě má v noze šroub, který mu tam ještě nějakou dobu zůstane. Řekl jsem mu, že to uděláme tak, jako když jsem sem přišel – nejdřív pět minut, pak deset minut, patnáct minut, a když bude na závěr soutěže schopen hrát sedmdesát minut nebo celý zápas, tak je to pro nás bingo.“



Co další posílení? Budete nyní čekat, kdo se případně dál uvolní z jiných, větších klubů?

„Ano, budeme čekat. Bude záležet na tom, jestli bude k dispozici hráč, který by se k nám hodil mentálně, kvalitou, ekonomicky. Nemám problém s tím, že budeme čekat. Jsem si vědom toho, že se asi nestane, abychom vzali osm nebo patnáct milionů a někoho koupili. V tomhle jsem soudný a beru to jako fakt.“



Jaká je situace okolo Tomáše Pilíka?

„Myslím, že u nás pokračovat určitě nebude, mluvil jsem s ním o tom. Je to podhrotový hráč, což je u nás nejvíc exponované místo. Tam může hrát Roman Květ, Honza Rezek, Tonda Fantiš, Ruslan Mingazov, případně Honza Matoušek, pokud se vrátí. Na tohle místo hráče opravdu nepotřebujeme a nafukovat kádr nechceme.“

