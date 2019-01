Pivarník převzal Zlín. Asi nadešel čas, prohlásil Bílkův nástupce | iSport.cz

Zlín vás chtěl už v létě, vyšlo to až nyní.

„Asi nadešel čas. (úsměv) Přišlo to velmi rychle. Jsem rád, že jsem mohl naskočit. Nečekal jsem to. Pauzu jsem využil k tomu, abych sledoval ligové zápasy. Zlín jsem viděl několikrát, jeho hráče znám. Člověk má za ty roky velký přehled. Některé jsem vedl osobně. Gajič přišel za mého působení do Bohemky a Poznar do Plzně.“

Trenér Bílek uspěl s rozestavením 3-5-2. Změníte ho?

„Vím, že Zlín byl v tomto systému úspěšný. Ale pro mě to není nic nového. Když jsme v Plzni hráli nerozhodně nebo jsme prohrávali, přeskakovali jsme taky na tohle rozestavení a hráli tak třeba celý poločas. Nejsem trenér, který se striktně drží jednoho rozestavení. Navíc je jednodušší přejít z 3-5-2 na jiné než opačně. Většinou to souvisí s tím, jak je mužstvo poskládané. V nejbližších dnech se rozhodnu, z jakého rozestavení budeme vycházet a pak musíme zvládnout ještě jedno.“

Není na vše málo času?

„Času je dostatek. Klub i kádr je stabilizovaný. Podívám se, co všechno už se odtrénovalo. Zvenku Zlín znám, teď ho musím poznat zevnitř. Musíme si poradit. Na podzim si tým vybudoval dobrou výchozí pozici, cílem bude udržet první šestku. Ale čeká nás dlouhá cesta.“

Už vám byla doma dlouhá chvíle?

„Ani ne. Člověk žije fotbalem z týdne na týden, a když ho nemá, začne si vážit jiných věcí. Život strašně rychle letí, je potřeba taky zpomalit. Měl jsem čas pověnovat se dětem. Dobře jsem si oddechl a teď to zase začne.“

Jste rád za dlouhodobější smlouvu?

„Délku moc neřeším. Víte, jak to ve fotbale chodí. Když se daří, tak se naplňuje a když ne, řeší se její rozvázání. Za ty roky jsem si zvykl tohle neřešit.“

