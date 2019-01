Baník: tři zápasy, tři výhry. Ale ještě někdo dorazí, přiznal Hrubý | iSport.cz

Nebýt naplánovaného soustředění v Turecku, zahráli by si fotbalisté Baníku v rámci zimní Tipsport ligy atraktivní Final Four, poprvé v historii hrané na Maltě. Ostravští totiž tradiční turnaj opanovali, na umělé trávě v Orlové porazili Prostějov (2:0), Poprad (3:2) a ve čtvrteční derniéře i Prešov (2:1), a jakožto celkového vítěze základní části by je čekal zajímavý zájezd. Na to si však budou muset rok počkat. „Všichni do toho dali všechno, jsem rád, že to nikdo nevypustil,“ chválil záložník Robert Hrubý.