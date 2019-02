Slovácko hledá útočníka, Svědík poslal Nigerijce domů. Chorvat mile překvapil | iSport.cz

PŘÍMO Z TURECKA | I po vítězné generálce s druholigovým ruským Kurskem (2:0) platí, že 1. FC Slovácko hledá útočníka. Nigerijec Macauley Chrisantus (28) problém nevyřeší, kouč Martin Svědík s ním nepočítá. „Nešlo o herní kvalitu. Hrajeme náročný fotbal, a kdo není kondičně připravený, ten to nevydrží,“ vysvětlil v rozhovoru pro Sport na soustředění v tureckém Beleku. Nejlepší střelec MS hráčů do 17 let z roku 2007 už se od týmu odpojil. „Poslali jsme ho domů.“