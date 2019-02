Rada mě hned seřval, řekl Doležal o zájmu Slavie. Přesunu by se nebál | iSport.cz

Bylo to téma, které těsně před rozjezdem jarní sezony lomcovalo Jabloncem. Martin Doležal do Slavie? To by byla pro Radův soubor rána. „Kdybych tam dával góly, třeba bych hrál,“ nebál by se přesunu na lukrativnější adresu. Vypadá to však, že jaro dohraje v Jablonci.

Už jste se viděl ve Slavii?

„To ne. Ale byl jsem samozřejmě rád, že oslovili mého agenta. Je to přece jen momentálně nejlepší klub v lize. Pan Pelta řekl, že ne. Jestli se bude dál jednat, to nevím. Pro klub bylo trošku nešťastné a nepříjemné, že nabídka přišla dva dny před ligou. Věděl jsem, že mě pan Pelta asi nebude chtít pustit. Těžko mohl sehnat tak rychle nějakého útočníka. Neupínal jsem se na to.“

Co vám na to řekl kouč Rada?

„Hned jak jsem přišel do šatny, tak mě seřval. (úsměv) Hned jsem dostal čistku. Ale v dobrém... Jinak jsme se nebavili. Spíš jsem čekal, jak dopadne zápas. Jestli mi neřekne, že jsem to měl v hlavě. Naštěstí to dopadlo dobře. Smál se.“

V létě vám končí smlouva. Co plánujete?

„S panem Peltou jednáme o smlouvě. Nebráním se zůstat v Jablonci, ale každého asi láká zahraničí. Teď to nějak neřeším.“

Fotbal se hrál hlavně ve druhém poločase, že?

„V prvním to byl spíš boj. Ve středu nám vázla kombinace. Měli jsme na začátku jednu šanci (Kratochvíl), Olomouc nic. Spíš se hrálo po šestnáctku. Ve druhém poločase už to byl lepší fotbal. Místy nahoru dolů. Hübscha (Tomáš Hübschman) to usměrňoval, ať se zklidníme. Byli jsme rádi, že jsme dali první gól, ale pak jsme čtyři minuty před koncem dostali dost smolnou branku, někde z čáry. Naštěstí přišel Bóžův (Vatajelův) centr, já jsem se odtrhl od obránce a zaplaťpánbůh to tam spadlo.“

Jak se vám líbil Vatajelův výkon?

„Ukázal svoji kvalitu. Víme, co v něm je. Dokáže obejít jeden na jednoho, dobře ho podporoval Eda Sobol. Levá strana hrála výborně. Dá se říct, že udělala zápas.“

Fanoušci Sigmy vám nadávali. Pořád vám nemůžou odpustit kontroverzní odchod z klubu?

„Minulý rok tady bylo víc lidí a bylo to víc slyšet. (úsměv) Odešel jsem před šesti lety. Už by to nemuseli řešit. Ale to je taková česká mentalita. Je to jejich věc. Já se soustředím na to, že hraju za Jablonec. Neřekl bych, že jsme slabší než na podzim. Spíš nám bude chvilku trvat, než se lépe poznáme a budeme mít naučené kombinace.“

Věříte Sigmě, že se zachrání?

„Má výborný tým, hraje dobře. Akorát je na ní deka. Když nějaký zápas vyhraje, odrazí se od toho.“

