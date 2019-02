Pilař po Jablonci: Byli jsme bojácní. Měli jsme remízu udržet, i pro Benyho | iSport.cz

Porážka po takovém průběhu je asi velká rána...

„Hrozná... Musíme uznat, že Jablonec byl lepší. Uhrával vepředu balony, my jsme prvních třicet minut byli hodně zatažení. Oni vyhrávali veškeré souboje ve středu hřiště, pro nás to bylo těžké. Svou kvalitou nás Jablonec zatlačil a vyhrál zaslouženě.“

Překvapil vás?

„Byli hodně silní na balonu. Odešlo jim sice hodně hráčů, ale můžou být spokojení s tím, co tady předvedli.“

Přitom už to vypadalo, že vydolujete bod.

„A ten bychom už brali, to si musíme na rovinu přiznat. Byl by pro nás v tu chvíli dobrej, proto jsme to měli udržet. Beny (Vít Beneš) to takhle krásně proti svému bývalému klubu uklidil, už jen pro něj jsme to měli silou vůle ubránit. Hned za dvě minuty jsme dostali gól...“

SESTŘIH: Olomouc - Jablonec 1:2. Dlouho nuda, pak góly. Severočeši vyloupili Hanou a jsou třetí 720p 360p REKLAMA

Ani směrem dopředu to nešlo, že?

„Bylo toho málo. Přišlo mi, že jsme to furt nějak honili nahoře, ale byli jsme bojácní. A navíc jsme vpředu neudrželi balony, takže všechno musíme zlepšit.“

Trenér Jílek doufal, že se třemi body můžete odpíchnout výš a uklidnit. Jak se teď zmobilizovat?

„Prohráli jsme jeden zápas, ale už se musíme soustředit na další. Není jiná cesta, než že musíme ukázat velkou sílu.“

A máte ji?

„Máme.“

Co se dá čekat na Bohemce? Ještě větší válka?

„No, bude to těžký. Teď si to musíme rozebrat a přidáme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 87. Beneš Hosté: 78. V. Kubista, 88. Doležal Sestavy Domácí: M. Buchta – Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek (C) (81. Lalkovič) – Pilař, Kalvach, Plšek (70. P. Dvořák), Houska, Falta – Nešpor (63. Yunis). Hosté: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Hübschman (C) – Jovović (87. R. Acosta), Kratochvíl (54. V. Kubista), Považanec, Vatajelu (90+1. Pleštil) – Doležal. Náhradníci Domácí: Reichl, Sladký, Polom, Lalkovič, Texl, Dvořák, Yunis Hosté: Hanuš, Acosta, Chramosta, Pleštil, Kubista, Peřina, Fábry Karty Domácí: Zahradníček, Nešpor, Kalvach Hosté: Hovorka, Považanec, Hübschman Rozhodčí Houdek – Hrabovský, Kožár Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 2 459 diváků

Olomouc - Jablonec: Skvělá práce Vatajela! Vymyslel gól pro Doležala a hosté znovu vedou, 1:2 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Jablonec: To je debut! Z těžké pozice se hlavou trefil Vít Beneš a je srovnáno, 1:1 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Jablonec: Trestuhodně volný Kubista! Měl hodně času i místa, a tak to poslal k tyči, 0:1 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Jablonec: Břečka zpracoval míč rukou, penalta se ale nepíská! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného