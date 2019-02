Ikaunieks byl žádané zboží, v Jablonci se ale nechytil. Chce ho Boleslav | iSport.cz

Angažmá v Jablonci lotyšskému útočníkovi Dávisi Ikaunieksovi nevychází. V létě přestupoval do severočeského klubu s velkou pompou, ale střeleckou fazonu z Jihlavy si tam nepřenesl. Nyní se řeší jeho možný odchod.

O Ikauniekse se zajímá Mladá Boleslav, která by ještě ráda rozšířila své ofenzivní možnosti. Kluby mezi sebou jednají, ve hře je hostování i přestup. Případná transferová částka se má pohybovat okolo deseti milionů korun, o její výši se také licituje.

Lotyšský reprezentant byl v létě žádaným hráčem. Za Jihlavu, která nakonec spadla do druhé ligy, nastřílel v minulé sezoně v české nejvyšší soutěži deset gólů a stal se nejlepším cizincem ligy. Chtěly ho přední české kluby, nakonec ho za patnáct milionů korun koupil Jablonec.

Na podzim se ale Ikaunieks v konkurenci jabloneckých forvardů Martina Doležala a Jana Chramosty příliš neprosazoval. V lize naskočil do jedenácti utkání, ale v základní sestavě se objevil jen dvakrát. V Evropské lize se dostal na hřiště dvakrát coby střídající hráč, jednou hrál v MOL Cupu. Nevstřelil ani jednu branku, v lize zaznamenal jednu asistenci.

Pětadvacetiletý Lotyš by se změně prostředí nebránil, navíc z působení v Jihlavě se zná s boleslavským sportovním ředitelem Josefem Jinochem. Aktuálně jedenáctý celek FORTUNA:LIGY by rád na pozici útočníka posílil. Jeho hlavní ofenzivní silou je samozřejmě ruský kanón Nikolaj Komličenko, který jasně vede tabulku střelců s devatenácti brankami. Jinak však Středočeši klasického útočníka nemají. Ikaunieks by byl alternativou za Komličenka, případně by mohli hrát oba.

Čas na doladění případného přesunu Ikauniekse do klubu z města automobilů je do příštího pátku 22. února. V tento den v Česku končí přestupové období. V zimním termínu měl o šikovného Lotyše zájem už například polský celek Slask Wroclaw, kde momentálně trénuje český trenér Vítězslav Lavička. Transfer ale nakonec nedopadl.