Baroš přiznal poločasovou bouřku: Chtěl jsem klukům zvednout adrenalin | iSport.cz

O důležitosti odskočení od Liberce se mluvilo celý týden. Jak je tohle vítězství cenné?

„Hrozně moc, protože to bylo opravdu hodně těžké utkání. Věděli jsme, co nás čeká, a potvrdilo se, že Liberec má kvalitu. Hráli dobře kombinačně, my jsme první poločas trošku zaspali. Byli jsme všude pozdě, oni víc drželi balon, takže jsme si to museli v poločase vyříkat. Druhá půle byla od nás už daleko lepší. Věděli jsme, že to rozhodne první gól, naštěstí jsme ho dali my. Pak jsme přidali ještě jeden a vyhráli jsme zaslouženě.“

Hodně jste musel spoluhráče seřvat?

„To není ani o seřvání, chtělo to spíš nabudit. Včetně mě samotného, protože nikdo z nás na začátku neodváděl maximum, na co máme. Nechtěl jsem řvát, ale zvednout adrenalin a kluky trošku povzbudit. Někdy není špatná kritika, pak jsme se zlepšili.“

Co tam nejvíc chybělo?

„Neměli sice žádné šance, ale drželi střed pole. My jsme je nedoráželi, prohrávali jsme souboje. Takže asi nejvíc agresivita.“

A možná i nějaký individuální průnik, který jste pak předvedl...

„Jo, ale bylo to těžké, protože když jsme se chtěli dostat nahoru, ztratili jsme hned první nebo druhou nahrávku. Pak jsme se hned museli vracet. Byli jsme roztažení a nepřesní, oni toho využívali a chodili do brejků. Naštěstí je nedohráli a pak už byl náš výkon ve druhé půli diametrálně rozdílný.“

Gól jste trefil nádherně...

„Jo! (smích) Ale my naštěstí ve čtvrtek trénujeme tyhle situace, kdy do vápna chodí odražené balony a my útočníci to musíme tečovat. Filous (Martin Fillo) střílel, já jsem se tam snažil dát lýtko, abych to gólmanovi trochu ztížil. Naštěstí to vyšlo. A už musím jít, kluci na mě v šatně čekají...“ (odbíhá na vítězný pokřik)