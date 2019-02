Csaplár: Vůch není připravený, musí se srovnat. Co jsem s ním zažil za týden... | iSport.cz

Jan Matoušek, Matěj Chaluš, Olivier Kingue i Tomáš Jablonský vyběhli do zápasu v Olomouci (0:2) od první minuty, zatímco Egon Vůch na Hanou vůbec neodcestoval.

Ještě není připravený?

„Není a nechci to moc rozvádět do detailů. Měli jsme spolu rozhovor, říkal jsem mu, že ho moc neznám a dlouho nehrál, takže cesta do základní sestavy vede přes trénink a pak přípravný zápas za juniorku. Až to dá, potom si ho vezmu s sebou. Takhle to máme nastavené. Není jako Chaluš, který hrál za Boleslav proti Plzni, takže jsem věděl, co od něj čekat. A ještě jedna věc.“

Jaká?

„Kluci mi ukazovali článek z Blesku o tom, že Csaplár si srovná Vůcha. Před všemi v kabině jsem řekl: Hele, já si tě rovnat v žádném případě nebudu. Nevěnuju tomu vteřinu mého času. Já ti akorát ukážu cestu, jak to chci, ale pokud nejsi schopný srovnat se sám v osmadvaceti letech, není ti pomoci. Jinak to neumím. Nemůže dostat divokou kartu, protože tenhle tým má nějaký příběh.“

Je na dobré cestě, nebo to spíš na restart nevypadá?

„Uvidíme, je u nás chvíli. Trénuje, snaží se, nějakým způsobem se do toho dostává, ale je to otázka času a spíš otázka pro něj. Něco bych vám řekl, ale je to spíš pro bulvár.“

Zkuste naznačit.

„Udělal na tréninku scénu, já to přešel, ale druhý den jsem mu před všemi trošku s nadhledem říkal, že ho znám, ale ať už to prosím nedělá. Rozumím tomu, že je to pro vás čtivé, ale kdybych zveřejnil, co všechno jsem s ním za týden zažil, je to na tři stránky. Má štěstí v tom, že má moudrého trenéra. Nic mu neodpustím, ví to, proto jsem mu připomněl případ Jirky Štajnera.“

Taky zlobivé dítě?

„Přišel jsem do Liberce a oni ho vyhodili. Jirka už v klubu nebyl, protože to s ním bylo složité, do toho různé problémy jako u Egona. Mluvil jsem s ním, pochopil to, hrál a ještě byl sedm let v bundeslize. Nakonec udělal kariéru. Vždycky je to o tom samotném hráči, ne o tom, že bych měl já někoho rovnat.“

Zaujalo mě, že naposledy nastoupil na hrotu Roman Květ. Nová varianta?

„Je to z nouze ctnost, protože Roman samozřejmě není typický hrotový hráč. Je však mimořádný fotbalově. Tím, co umí nohama, má na Real Madrid. Opravdu je to Pan fotbalista i v tomhle mladém věku. Když jsem se vracel do Příbrami, slyšel jsem, že už nechce hrát fotbal a skončí. Rok a půl s ním však nějak pracujeme a dnes už je zase na dobré cestě. Když jsem viděl, jak odehrál třeba druhý poločas se Zlínem? Klobouk dolů! Teď jsem z něj udělal Slepičku číslo dvě. Je chytrý, zpracuje balon, podrží ho a rozdá, s Honzou Matouškem si vyhoví. Jejich spolupráce je dobrá.“

Po vzájemném zápase se Olomoučtí divili, že Emmanuel Antwi, který se v Sigmě před dvěma lety neprosadil, u vás hraje ligu na pozici obránce. Co v něm vidíte?

„Když byl v Olomouci, na Slovácku nebo ve Slavii, všichni o něm mluvili jako o playmakerovi nebo záložníkovi. Každý hráč má nějakou pozici, kde by chtěl hrát, kde je dobrý. A z mého pohledu to je levý bek. Když jsem mu to sdělil poprvé, byl vystrašený. Bylo to s ním trochu složité, ale dávám mu příklady, on se dívá na youtube a sám si pak ty výkony stříhá.“

Koho má sledovat?

„Marcela z Realu Madrid. Záběry běží i v kabině, dívá se na to, srovnává se s ním a snaží se zlepšit. Je to pro něj motivace, díky tomuto speciálnímu přístupu se dostal na takovou úroveň, že je momentálně jedním z nejzajímavějšího zboží Příbrami. Pro mě je to výborný levý bek s ohromným potenciálem, i když třeba v prvním poločase proti Olomouci jsem myslel, že ho zabiju…“