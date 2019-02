Juniorská liga, v souvislosti s níž se mluví o různých sázkařských aférách, se blíží do svého finiše. Po této sezoně definitivně zmizí ze scény, od příští sezony se tak do ČFL, jež bude rozdělena na dvě poloviny, vrátí „B“ týmy. A Sparta už má jasno v tom, kdo ho povede. Má to být Václav Kotal, mj. expert deníku Sport.

„Obě strany jsou závazně domluveny, zbývá už pouze podpis smlouvy,“ informuje zdroj detailně obeznámený s děním v letenském klubu. Kotal v červnu ukončí působení u reprezentační sedmnáctky, se kterou ho ještě čeká boj o účast na mistrovství Evropy.

Na první pohled se může jednat o překvapivý krok, Kotal má totiž v tuzemském fotbalovém hnutí velice dobré jméno, těší se respektu napříč celým spektrem. V případě 66letého odborníka, jenž už v minulosti sparťanské béčko opakovaně vedl, ovšem platí, že nelpí na funkci. Naopak vyhledává práci, která dává smysl. Na fotbale navíc není existenčně závislý.

V rezervě Pražanů bude mít možnost pracovat s celou řadou talentů z vyhlášené strahovské akademie a chystat je pro první tým. Po nástupu Tomáše Rosického do role sportovního ředitele totiž největší český klub jasně vyhlásil, že chce dát svým mladíkům mnohem výraznější prostor. V praxi už to zažívají Adam Hložek, Dominik Plechatý či Václav Drchal.

Od Kotala, jenž má úzké vazby na šéfa mládeže Jaroslava Hřebíka, by se zároveň měli učit další mládežničtí trenéři, na jejichž rozvoj Sparta rovněž dbá.

