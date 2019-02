Plechatého chápu, říká Holoubek. Jak Sparta dávkuje mladíkům minuty? | iSport.cz

Postavila se k tomu čelem, nijak nekličkovala. Sparta prostřednictvím hlavního trenéra Zdeňka Ščasného i sportovního ředitele Tomáše Rosického bezprostředně po výhře nad Baníkem otevřeně zdůvodnila, proč do duelu nenasadila mladého stopera Dominika Plechatého, jenž v předchozích dvou utkáních naskočil v základní sestavě. „Je to talentovaný kluk, od kterého si hodně slibujeme. Ale víte, jak to chodí s mladými hráči. Milan Baroš je stále třída a měli jsme strach, že by to na něj mohlo být moc,“ uvedl Rosický v pořadu TIKI-TAKA.

Letenští se zkrátka zachovali pragmaticky. Nešli do rizika, že by ostravský matador vycvičil devatenáctiletého kluka, a vsadili na zkušenost v podání Lukáše Štetiny. Ten se sice nechal stupidně vyloučit, ale taky stihl vstřelit gól. A Sparta duel zvládla za tři body, což byl prvotní úkol.

„Když se připravujete na zápas, tak se logicky chystáte i na soupeře. A když cítíte nějaké potenciální nebezpečí, chcete udělat nějakou změnu, třeba jinou typologii hráče, tak mi to přijde logické. Z pohledu trenéra to naprosto chápu,“ souhlasí trenér Ružomberoka David Holoubek, jenž v minulosti dlouhé roky pracoval právě u sparťanské mládeže.

Byť vysvětlení Pražanů působí racionálně a má své logické opodstatnění, spustilo lavinu reakcí. Ze strany expertů i fotbalové veřejnosti. Ta mluvila o nedostatečné důvěře v mladého stopera, o jeho odstavení, o bleskovém odklonění od v zimě stanovené koncepce.