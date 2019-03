Výhra 4:0 nás ještě víc nastartuje, zářil Jílek po exhibici na Dukle | iSport.cz

Tři zápasy, tři vítězství bez inkasovaného gólu. Olomouc šla do jara ze čtrnáctého místa, teď už je devátá. Do „prostřední“ skupiny, z které může vést cesta do Evropské ligy, Sigmu posunulo suverénní vítězství 4:0 na Dukle. „Obrovská spokojenost! Zahráli jsme ještě líp než v předešlých utkáních,“ chválil olomoucký trenér Václav Jílek.