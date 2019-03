Ščasný: Plechatému ublížila agentova hysterie. Odstavení Kangy? Pitomost | iSport.cz

Souhlasíte, že to byla vydřená a šťastná výhra?

„Když si spočítám střely na branku obou mužstev, tak to pro nás je šťastně vítězství. I ty se někdy rodí. Tohle se nerodilo lehce, protože jsme se v prvním poločase nedokázali vyrovnat s agresivitou a napadáním domácích. Přitom to bylo přesně to, na co jsme chystali. Jediné plus bylo snad, že Slovan neměl žádnou gólovou šanci, když neberu ten trestňák.“

Proč se Sparta nedokázala Liberci v agresivitě vyrovnat?

„Měli jsme v hlavách, že jsme tu sedm let nevyhráli a roli hrál také špatný stav trávníku. Byl hodně složitý. Po několika ztrátách balonu jsme se báli si ho znovu vzít a něco vymyslet. Až ve druhém poločase jsme se Slovanu vyrovnali v nasazení a agresivitě, ale stále to nebyl žádný hezký fotbal. To určitě ne. Pro diváka nic kovatelného. Pak dva klíčové momenty – vstřelená branka a chycená penalta. Jsem spokojený, že jsme tu po sedmi letech vyhráli. Jsme si vědomi, že stále máme moc, moc, moc věcí, na čem musíme pracovat.“

Po odmlce s Baníkem jste opět postavil Dominika Plechatého. V prvním poločase na něm byla znát nervozita, ve druhém už se zvedl. Snažili jste se ho nějak v kabině uklidnit?

„My jsme ho uklidňovali už před samotným zápasem, protože hysterie, kterou vyvolal jeho manažer (David Nehoda, pozn. red), před a po zápase s Baníkem, kde jsme ho chtěli uchránit a Dominik to po výkonu na Dukle vítal, byla neskutečná. V první řadě chci říct, že ublížila akorát tomu hráči. On sám za námi přišel a omlouval se, že s tím nemá vůbec nic společného. Proti Liberci na něm byla v prvním poločase znát nervozita, ve druhém šel nahoru, ale nemyslím si, že by to bylo tím, že jsme na něj mluvili. My se s ním snažíme pracovat pořád.“

Zatímco proti Baníku nehrál, dnes ubránil s Costou Libora Kozáka, zamotal vám hlavu před Plzní?

„Dominik zahrál velmi dobře celou přípravu. A to jsme třeba hráli s Dynamem Kyjev, který měl vynikající útočníky. S Bohemkou zahrál tak jako celé mužstvo. Ale my nemůžeme čekat, že nám 19letý Plechatý, 19letý Drchal a 16letý budou rozhodovat zápasy. Že to hned budou klíčoví hráči. Je naprosto logické, že je nemůžeme stavět jen proto, že jsou mladí. Dominik na Dukle prostě dobře nezahrál. To je fakt. Plusem bylo, že jsme tam vyhráli. A postavit ho po takovém utkání na Baroše by byla sebevražda. Kdyby tam Baroš s ním předvedl věci, které předvedl s jinými našimi hráči, tak bychom ho mohli taky na půl roku zabalit. Možná by to bylo horší, než dnes v prvním poločase, ale Dominik se ve druhém poločase vedle Costy zvedl. Tahle dvojice je zajímavá, ale na druhou stranu není dané, že bude Plechatý po jednom, dvou zápasech, nastupovat pořád. To samé platí pro Hložka. Všímám si spousty komentářů a stupidit od rádoby odborníků, které se ke mně dostávají. A celé to rozjel jeho manažer. A to mi na tom nejvíc vadí, hlavě vůči Dominikovi. Prosil bych všechny, aby dali našim mladým klukům čas.“

Co jste říkal na výkon brankáře Florina Nity a především chycenou penaltu?

„Tohle bylo strašně důležité. Penalta pro mě byla klíčovým momentem zápasu. Takhle bych si představoval výkony brankařů, protože když chcete hrát nahoře, tak vám musí vždycky nějaký počet bodů přinést a dnes to byl Nitův den, kdy ty body on zachránil.“

Jen na lavičce začínali hráči jako Kanga, Hašek, Tetteh, Čivič. Svědčí to o tom, že máte nyní k dispozici velmi široký kádr, což třeba na podzim nebylo?

„Přiznám se, že jsem měl před zápasem v hlavě, jestli Kangu postavím. I v poločase jsem to hodně zvažoval. On by zachoval v takovém duelu klid na míči a pomohl by nám hodně při rozehrávce, je to pan fotbalista a zase, nikdo ho neodepsal! To je další pitomost, která se objevila. Dokonce lidé, kteří tvrdili, že jsme ho odepsali, nyní tvrdili, aby Kanga zase nastupoval. To mi hlava nebere. On bude znovu hrát, ale dnes nebyl z toho důvodu, že jsem měl obavy, že nám postupem času odejdou kraje. Bál jsem se, že Hložek či Karlsson si řeknou o střídání. Nakonec to byl případ Drchala a Martin Hašek už bylo čistě taktické střídání. Kanga je ale pro mě stále velmi platný hráč.“

Vše o Spartě čtěte ZDE>>>

Liberec - Sparta: Nita se parádně vymrštil a chytil Kozákovu penaltu! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

SESTŘIH: Liberec - Sparta 0:1. Čtvrtá výhra v řadě, Nita vychytal penaltu Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.