Jánoš o zklamání Baníku: Slavii jsme jen honili, prohráli jsme ostudně | iSport.cz

Ovšem Spartu jste na Letné celkem trápili, je Slavia skutečně o tolik lepší?

„Spíš náš výkon byl teď o tolik horší. Slavia hraje v obrovské pohodě, viděli jsme, co předvedli v Seville. Ale my jsme prohráli ostudně. Odpadli jsme kondičně, konec jsme vůbec nezvládli ani po psychické stránce. Poslední tři zápasy se hrozně trápíme a nadřeme na góly.“

Čím to je?

„Nevím… Zase si musíme říct, že Slavia hrála dobře. Ale my jsme si nevytvořili nic. Bylo to bez překvapení, bez nápadu.“

Ovlivnila zápas zranění Fleišmana a Pazdery z prvního poločasu?

„Je to možné, všechno trvalo dlouho. Flaška měl rozbitou hlavu, my jsme nezareagovali a dostali gól po standardce. Nedomluvili jsme se. Pak tam sice šel Granec (Granečný), ale chvíli nás bylo na hřišti jen osm. Oni toho dokázali využít.“

Jak jste viděl sporné situace v pokutových územích? Diop dostal žlutou za simulování, po zákroku na Olayinku kopala Slavia penaltu.

„Těžko říct. Měl jsem před sebou hráče, přesně jsem to neviděl. Ale Olayinka si balon píchnul pryč, gól dát nemohl… Musím se na to podívat, ale už to stejně nevrátíme. My teď hlavně potřebujeme zvládnout zápas před reprezentační pauzou, abychom se sebrali.“

Nemáte v posuzování zákroků zmatek?

(krčí rameny) „Myslím, že v tom je trochu zmatek celkově. Video není na každém zápase, těžko říct, kde se píská co. Ale nechci se do toho plést, my si to musíme uhrát na hřišti a ne posuzovat, jak se má co pískat.“

V čem je největší síla současné Slavie?

„Mají široký kádr, můžou rotovat. Vždyť je tam snad třicet hráčů. Ve hře jsou variabilnější, krajní záložníci se pohybují do středu, střední zase na kraj. Beci hrají hodně nahoře. Můžou si dovolit i prostřídat a poradí si s tím. Změny v jejich sestavě nebyly vůbec znát.“

