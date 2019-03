Šéf ligy o budoucnosti VAR, tweetech Tvrdíka i o komisi rozhodčích | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA DEBATA SPORTU O VIDEU: Jak se proměnilo, může to být nebezpečné? VŠECHNA VIDEA ZDE

Velkým tématem posledních týdnů je ve fotbalové lize video. Jaroslav Tvrdík nedávno dokonce deklaroval snahu Slavie razantně vstoupit do projektu VAR a posunout ho. Mluvil o obřích investicích ve stovkách milionů korun. Co si o tom myslíte?

„Tak to je samozřejmě výborná zpráva! Jsem z toho nadšený. Je sice trochu zvláštní, že jsem to zaregistroval jen z jeho mediálního výstupu a nebyl prostor si o tom prvně pohovořit, protože projekt VAR je poměrně složité téma a je třeba pracovat s fakty.“

A ta jsou tedy podle vás jaká?

„Tak zejména jde o to, že dnes je za projekt VAR odpovědná LFA, a nikoli FAČR. Ligová asociace podepsala na podzim 2016 trojstrannou smlouvu spolu s IFAB a FIFA. Další fakt je ten, že bez iniciativy LFA by tu v této chvíli žádný projekt VAR nebyl. My jsme před více než dvěma a půl roky využili příležitost s videem začít. A protože fotbalová asociace byla v té době po dotační aféře ve složité situaci, nějaký čas byla bez předsedy a s pozastavenými dotacemi, rozjeli jsme projekt sami zcela bez její podpory.“

To znamenalo konkrétně co?

„Sehnali jsme si externí komerční partnery, udělali jsme si plán daný našimi finančními možnostmi a intenzivně se tomu projektu začali věnovat Tomáš Bárta, Roman Hrubeš, ale i řada dalších lidí. A bez horentního rozpočtu jsme se dostali až k tomu, že nyní na slušné úrovni zajistíme tři zápasy z kola a v příští sezoně máme v plánu přidat další. Tam já vidím, na to máme prostředky. Zavádět revoluční projekt, kterým VAR bezesporu je, v situaci, kdy na to máte miliony eur a zázemí silné národní asociace, kdy to všichni chtějí? Tak to je úplně jiná situace, než ve které jsme byli my. Všem, kdo se na tom podíleli, upřímně děkuji. A jestli teď někdo chce nakupovat přenosové vozy za desítky nebo stovky milionů korun? Super! Jen si neumím představit, že to bude LFA.“

Ze strany FAČR tedy žádná finanční podpora nepřišla?

„Donedávna to tak bylo. Asociace nám v podstatě jasně sdělila, že VAR je projektem LFA a tak ať si ho platíme. Ihned po zvolení pana Malíka předsedou jsme s ním o tom jednali, ale v té době byla situace FAČR opravdu složitá. Jsem rád, že se pak asociace přihlásila k nákladům za proškolování rozhodčích a aktuálně čekáme už asi půl roku na dodávku komunikátorů. Cítím ale teď z jejich strany vstřícnost.“

A kdo má tedy do budoucna podle vás být za projekt zodpovědný?

„Tak pokud stále slyšíme, že rozhodčí musejí být nezávislí na lize a na klubech a komise rozhodčích je v gesci fotbalové asociace, tak pak mi dává smysl, aby i VAR byl pod FAČRem. Je to i logické. Cílem VAR je především pomoc rozhodčím eliminovat jejich chyby, posílit důvěryhodnost rozhodcovského sboru. To, že projekt rozjela liga, bylo svým způsobem nouzové řešení, jak už jsem říkal.“

Takže byste nyní projekt s klidným srdcem předal asociaci?

„Ano. Myslím si, že dlouhodobě není správné, aby ho ligová asociace pod sebou měla. Ten projekt musí mít jednu hlavu, která ho řídí.“

Rozhodčí Zbyněk Proske prozkoumává zákrok na Alexandra Chipcia, po kterém nařídil pokutový kop pro Spartu v zápase proti Bohemians Praha







16 zobrazit galerii

Pan Tvrdík ale navrhuje, aby tu rychlou videoexpanzi minimálně částečně platily velké kluby jako je Sparta, Slavia či Plzeň. Podle něj by jim nemělo při jejich rozpočtech vadit, že pár milionů alokují na video.

„Nevím přesně, s kým o tom pan Tvrdík jedná. Já mám například s Danem Křetínským přátelský vztah, ale neměl jsem odvahu oslovit ho s tím, jestli by náhodou nechtěl dát nějaké desítky milionů do videa. Nevím, jestli to udělal pan Tvrdík. Ale víte, proč jsem pana Křetínského ani neoslovil?“

Proč?

„Protože to za mě není systémové řešení. Když mají být rozhodčí na klubech nezávislí, tak přece nemohou na druhou stranu zásadně financovat projekt VAR jen některé z nich.“

Bojíte se, že by to v českém prostředí vedlo k dalším spekulacím?

„Přesně tak. Představte si tolik diskutovanou situaci ze zápasu Bohemka – Slavia, kdyby navíc jedním z hlavních mecenášů videa byl jeden z klubů. Já si snad ani nechci představovat ty konspirační teorie, které by to okamžitě vzbudilo.“

Nicméně asi není pochyb o tom, že ideální stav by měl být takový, že video je na každém utkání. Kdy tomu tak bude?

„Můj odhad jsou tak dva tři roky. A ano - máte pravdu, tohle je ten kýžený stav. Jestli se to podaří dřív, tak budu jen rád.“

Pan Tvrdík také mluvil o centrálním pracovišti pro VAR, jako to mají v Německu…

„Tak u nás by to bylo asi na Strahově, ne? To by těch konspiračních teorií asi taky zrovna neubylo… (usmívá se) Ale vážně, tohle už je spíše technikálie. Je to v podstatě jen ekonomická kalkulace. Centrální pracoviště je daleko víc investičně a technicky náročné, ale zase provozně levnější. Mně ale nyní přijde zásadní dostat se co nejrychleji do situace, že vysíláme co nejvíc, nejlépe všechny, zápasy v TV kvalitě. To zatím společnostem, které ligu vysílají, nedávalo ekonomický smysl. Náklady na výrobu přenosů totiž nejsou malé. Ale vše je věc postupného vývoje. Ještě nedávno se z kola v TV kvalitě vysílaly pouze dva zápasy. Nyní čtyři a k tomu jeden zápas z FNL. Vidím tam podstatný posun.“

Jaký je teď rozpočet celého projektu VAR? Kolik LFA stojí?

„Jsou to jednotky milionů korun.“

A máte představu, jaké jsou nadnáklady, aby byl VAR v každém utkání?

„Nezlobte se, ale nechci tady střílet nějaká hausnumera. Jak říkám, problém je v tom, že dnes nemáme všechny zápasy v TV kvalitě a problém je, že tady není ani dostatek techniky. Těžko se pak může udělat přesnější kalkulace. Pokud bychom ale měli produkovat přenosy jen pro potřeby VAR, tak se bavíme o desítkách milionů korun za sezonu. Ten rozpočet má nyní čtyři základní složky. Zaprvé náklady na vyprodukování přenosů v podstatě v televizní kvalitě ze všech zápasů. Zadruhé je tu náklad na zajištění pracoviště pro videorozhodčí, které se musí vybavit odpovídající technikou. To dnes, znovu opakuji, platí LFA. Třetí náklad jsou honoráře pro videorozhodčího, jeho asistenta, cestovní výlohy. A to dnes platí kluby. Poslední složkou je pak školení rozhodčích, což začala hradit asociace.“

Vadí vám, že se jednání o videu mezi pány Malíkem a Tvrdíkem neúčastníte, když fakticky dosud máte za video zodpovědnost?

„Nevím, o čem se pánové dohadují. To je jejich věc. Pro mě je partner do debaty pan Malík. A s ním se o tom bavím docela často. Byl i hostem Ligového výboru, kde opakovaně deklaroval snahu projekt maximálně podporovat.“

Předseda FAČR Malík: Video musí být na všech stadionech! 720p 360p REKLAMA

Roman Berbr naopak prohlásil, že ho FAČR podpoří jen v minimální nutné podobě. Co z toho tedy platí? Neměla by tu liga i asociace postupovat víc ruku v ruce? Vždyť by to měl být zájem fotbalu, aby projekt fungoval co nejlépe…

„Mělo by to tak být. A LFA ten zájem má a činí k tomu už dva a půl roku konkrétní kroky. Tweety a obecné proklamace VAR do ligy nepřivedly a ani ho nevylepší. Ukázaná platí.“

Pojďme dál. Jaroslavu Tvrdíkovi je v poslední době trnem v oku to, že kumulujete ve fotbalovém hnutí funkce. Jste šéf ligy, sedíte ve výkonném výboru, řídíte pražský fotbal. Podle něj pak i proto nemá Slavia adekvátní zastoupení ve fotbalových strukturách.

„Tak zase zpátky k faktům. Slavia nemá zástupce ve Výkonném výboru FAČR proto, že nikdo z tohoto klubu do něj v posledních volbách nekandidoval. Do výkonného výboru se volí, není to zatím jmenovaná funkce, byť by si to možná někdo přál. To zaprvé. Zadruhé: Slavia je nyní jediný klub, který má zastoupení jak v Ligovém výboru v osobě Honzy Nezmara, tak v kontrolním výboru, kde sedí Tomáš Buzek. A pak to ještě trochu zlehčím – Martin Malík je bývalý vrcholný manažer Slavie a náklonností k ní se netají, což je v pořádku. Každý máme nějaký klub v srdci. A šéfem STESu je pan Platil, dřívější generální manažer Slavie. Takže nevím, jestli je na tom Slavia co do zastoupení ve fotbalových strukturách tak špatně.“

Nicméně řeší se především to, že vedete ligu i sedíte ve výkonném výboru FAČR. Není to opravdu špatně?

„Myslím si, že to je naopak správně. Mělo by být automatické, že šéf LFA je rovněž členem Výkonného výboru FAČR. Bez ohledu na to, jestli je to Svoboda, nebo někdo jiný. Ligové kluby si volí svého předsedu, ten na sebe bere velkou odpovědnost za profesionální fotbal. Zejména za zajištění jeho financování. A proto by měl mít i adekvátní kompetence. A byť je dnes liga díky LFA na svazu do značné míry nezávislá, tak stále platí, že provázanost amatérského a profesionálního fotbalu je velká.“

V čem konkrétně?

„Uvedu dva příklady: když například na LFA řešíme úpravu licenčních podmínek pro FNL, tak logicky to má vazbu na kluby z ČFL a MSFL, které do ní chtějí postoupit. Pokud se na výkonném výboru řeší otázka výchovy talentované mládeže ve sportovních centrech a střediscích, tak to má zase zásadní dopad na profesionální kluby. Pokud by vznikla určitá dvojkolejnost, kdy ve vedení LFA budou sedět jiní zástupci než v asociaci a pokud by došlo navíc k tomu, že si třeba nebudou úplně lidsky rozumět, tak budou vznikat podobné problémy, jako dnes vznikají u VAR v osobách pana Wilczeka a Hrubeše. Jedna situace a dva rozdílné názory. A to zásadně oslabí pozici LFA. Ale dnes toto stanovy LFA neupravují, takže to bohužel možné je.“

Pár dnů před startem ligového jara rezignoval na post v komisi rozhodčích zástupce právě za LFA - Petr Mlsna. Už víte, kdo ho nahradí?

„Toho správného kandidáta v rámci Ligového výboru stále hledáme.“

Obecně se podle našich informací do komise nikomu, kdo nemá blízko k Romanu Berbrovi, nechce. Zaznívají i hlasy, že je fakticky jedno, jestli by to v komisi dopadalo 4:1, nebo 4:0 pro něj. Vnímáte to také tak?

„Najít vhodného kandidáta opravdu není snadné. Ale věřím, že se nám to povede. Reálně je to tak, že odpovědnost za fungování komise má jednoznačně FAČR.“

Odchod Petra Mlsny vzbudil řadu emocí. Rezignaci vysvětloval ztrátou důvěry v komisi rozhodčích, mluvil o tom, že fotbal obchází strach a Jozef Chovanec nerozumí pravidlům. On mu to vracel ve smyslu, že nebyl týmový hráč a neplnil úkoly, kterými byl pověřený. Co si o tom myslíte?

„Opět chcete, abych komentoval něčí výroky. Před dvěma roky jsme tu měli komisi vedenou Michalem Listkiewiczem. Hodnotit to, jestli sudí pod ní chybovali méně, nebo více nechci. Nejsem odborník ani statistik. Za to ale vím jinou věc – téma sudích tehdy po dlouhé době ustoupilo do pozadí. Téma po odehraném kole byl fotbal, ne rozhodčí. A pro mě to byl signál, že jsme na dobré cestě k větší důvěryhodnosti. A za to chci jak Michalu Listkiewiczovi, tak Petru Mlsnovi poděkovat.“

No Roman Berbr právě Michala Listkiewicze označil za největšího lháře, kterého kdy ve fotbale potkal…

(zamyslí se) „Co na to mám říct? Asi to, že moje zkušenost s ním byla zcela jiná. Michal Listkiewicz je muž, který byl na lajně ve finále mistrovství světa, vedl dlouhé roky polský svaz, podílel se na tom, že se v Polsku konalo EURO. Takže já jsem ho vnímal jako silnou osobnost a velmi férového člověka.“

Mluvil jste o důvěře. Tu ale oslabily v posledních měsících i další věci. Nejen rezignace Petra Mlsny, ale i odvolání Romana Hrubeše či dobrovolný a trochu hořký konec dvou zkušených rozhodčích Radka Příhody a Jana Jílka. Co na to říkáte?

„Možná jste ještě zapomněl i na vyškrtnutí doktora Krondla z listiny delegátů. Přitom i on je pro mě velká osobnost. A co na to říkám? Že Roman Hrubeš měl společně s Tomášem Bártou největší zásluhu na tom, že se tu projekt VAR rozběhl a místo respektu musel skončit v komisi rozhodčích. Byť je třeba respektovat i právo pana Chovance, aby si své spolupracovníky mohl vybrat sám. Petr Mlsna je zase v civilním životě jedním z nejvyšších státních úředníků. Věřím, že i to pomáhalo komisi k tomu, aby si získala respekt. A vámi zmiňovaní sudí patřili k nejlepším, co jsme tu měli. No a nyní tu máme jinou komisi a já jen doufám, že po nešťastném začátku se jí podaří veřejnost přesvědčit o tom, že není třeba emotivně rozebírat jakýkoliv chybný verdikt rozhodčího.“

Je to vůbec možné?

(pokrčí rameny) „Doufám, že to dokáže.“

Já se vás ale musím zeptat napřímo – všichni ti lidé, o nichž jste mluvil, vyjádřili pochybnost nad tím, kam se fotbal posouvá. Není to pro vás znepokojující?

„Znepokojující? (zamyslí se) No ano, je to znepokojující a radost z toho nemám. Na to vám nemůžu říct nic jiného. Na druhou stranu ale také chci jako šéf ligy jasně říct, že zatím jsem ve výkonech rozhodčích neviděl žádnou dramatickou proměnu či výkonovou změnu k horšímu. A to je pro mě zásadní fakt. I proto bych rozlišoval mezi celkovou náladou či atmosférou a faktickými dopady na výkony sudích. Problém je, že rozhodčí prostě chyby dělat budou, dělali je v minulosti a budou je dělat i v budoucnu. A samozřejmě všichni vidíme a řešíme jenom ty jejich chyby a ještě za tím hned něco vidíme. A víte proč?“

To je jasné - protože tu nikdo nikomu nevěří…

„Důvěryhodnost rozhodcovského sboru je prostě narušena. A to je zásadní a fatální věc, kterou musí komise rozhodčích řešit. Nejde jen o to, aby měla perfektně připravené sudí, protože i ti nejlepší budou dělat chyby a to ani VAR úplně nevyřeší. Stejné úsilí musí věnovat i tomu, aby měla důvěru u veřejnosti. A to je opravdu těžký úkol, u nás o to těžší.“

S tím souvisí i poslední věc, na kterou se chci zeptat. Myslím proměnu vztahu mezi Romanem Berbrem a Jaroslavem Tvrdíkem. Ten ještě před pár měsíci ostře vystupoval proti místopředsedovi svazu, nyní obě strany mluví o spolupráci. Co si o tom myslíte?

„Nevím, co přesně má být obsahem jejich spolupráce, takže si o tom zatím nemyslím nic, není to úplně otázka na mě. Ale když se budeme držet opět pouze faktů, tak ta jsou jasná. Rétorika a vyjadřování pana Tvrdíka na sociálních sítích vzhledem k osobě pana Berbra se zásadně změnilo. Navíc otevřeně o své spolupráci mluví. Možná by bylo dobré, kdyby obě strany více popsaly, co je vlastně jejím obsahem. Pak nebudou žádné spekulace. Za nešťastné ale považuji, že tento názorový posun se snaží vysvětlovat nebo omlouvat způsobem, který neodpovídá pravdě. Ligové kluby a jejich funkcionáři mají dostatek informací, tu situaci vnímají a moc dobře ji chápou.“

A překvapil vás ten ostrý názorový obrat pana Tvrdíka?

„Mně už ve fotbale nepřekvapí nic…“

DEBATA SPORTU O VIDEU: Jak se proměnilo, může to být nebezpečné? 720p 360p REKLAMA