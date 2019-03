Straka po prohře soptil: Diletantské chyby! Franz efekt se nedostavil | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Dukla - Karviná: Ba Lou napřáhl z dálky, ale Hruška opět připravený VŠECHNA VIDEA ZDE

Co rozhodlo?

„Diletantské chyby. Už první gól, který padl z penalty, je pro mě absolutně nepochopitelný. Ti frajeři nesou stejnou zodpovědnost jako trenér. Mrzí mě, že se efekt Franze nedostavil.“

Je něco, s čím jste byl spokojený?

„Pozitivní je, že jsme dokázali soupeře přehrát a bušit do něj. A ty šance! Třeba Tomáš Wágner, který šel sám na gólmana, to měl uklidit vedle něj. Kdybychom vyrovnali na 2:2, tak bychom Duklu ještě porazili. Možná při nás mohlo stát malinko víc štěstí, kluci to chtěli uhrát.“

O přestávce jste jim řekl co? Ztráceli jste jediný gól, body nebyly daleko.

„V první půli asi bylo vidět, že v naší hře byla nervozita, nechtěli jsme dělat chyby. Říkal jsem klukům, aby si víc věřili. Aby víc chodili do přihrávek a na hrotu častěji dostali do hry Wágnera. Dařilo se to, v poslední šanci stačilo trefit bránu.“

Jak z krize ven?

„Mohla by nám pomoct reprezentační přestávka, u týmu jsem byl i s cestou jen dva dny. Teď bude čas ještě víc zapracovat na různých věcech. Motivace je pořád stejná, musíme se z toho dostat sami. Všechno je to o psychice, leží na nás deka. Pokud ale příště v derby s Baníkem navážeme na bojovnost z Dukly, můžeme se zvednout. Mohlo by stačit jedno vítězství, které by nás nakoplo.“

