Moje ruka? Tušil jsem, že to bude penalta. Srazilo nás to, lituje Beneš | iSport.cz

Olomouc po prvním poločase vedla 1:0 díky gólu Šimona Falty ze 45. minuty a po přestávce navzdory velkému tlaku domácích na Letné dlouho odolávala. Kapitulovala až v 72. minutě, kdy střela Alexandrua Chipcia zasáhla Beneše do ruky a rozhodčí nařídil penaltu.

"Věděl jsem, že mě to trefilo do ruky. Ale nevěděl jsem, v jaké jsem ji měl poloze, jestli jsem měl ruku u těla a míč mi ji odpálil, nebo ne," řekl Beneš novinářům.

Sudí Ardeleanu nejprve nechal dohrát protiútok Olomouce a poté se k situaci u videa vrátil a nařídil pokutový kop. "Když se šel podívat, tak jsem tušil, že to bude penalta," přiznal Beneš. "Údajně jsou taková pravidla, že se to musí nechat dohrát do přerušení. Nakonec není to poprvé v lize a na Bohemce (proti Slavii) během toho dokonce padl gól," uvedl třicetiletý obránce.

Sparta - Olomouc: Video v akci! A po ruce Beneše penalta pro domácí Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Sparta poté dokonala obrat v 77. minutě, kdy tentokrát penaltu nařízenou za Jemelkův faul na Benjamina Tetteha proměnil opět Kanga. "To jsem neviděl. Srazilo nás to, ale i tak to šlo uhrát. Dostali jsme zbytečnou červenou kartu, ale i tak jsme měli standardky a mohli jsme dát gól," připomněl Beneš vyloučení Martina Nešpora, který dostal v 82. minutě druhou žlutou kartu.

Litoval špatné hry Sigmy po změně stran. "Hlavní problém, proč jsme prohráli, bylo to, že jsme nenavázali na první poločas. Sparta nás hned zatlačila, dostala obranu pod tlak a z toho pak vyplynuly všechny ty situace," prohlásil Beneš. "Mrzí nás, že jsme tak dobře rozehraný zápas ztratili, ale to je fotbal a nestalo se to poprvé ani naposled," dodal bývalý hráč Jablonce nebo Vasasu Budapešť.

SESTŘIH: Sparta - Olomouc 2:1. Letenští mají šestou výhru v řadě, Sigmu srazily dvě penalty a červená Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.