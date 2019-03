Trpišovský: Liberec tenhle roh hraje dva roky. Program je na hráčích znát | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 69. Bořil Hosté: 73. Breite Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Deli, Bořil – T. Souček, Traoré (80. Olayinka) – Masopust (46. Hušbauer), Stoch, Zmrhal (66. Van Buren) – Milan Škoda (C). Hosté: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Breite (C) (90+2. Vukliševič), Oscar – Malinský (76. Koscelník), Potočný, Pešek (59. Oršula) – Kozák. Náhradníci Domácí: Kovář, Ngadeu, Olayinka, Van Buren, Hušbauer, Král, Frydrych Hosté: Knobloch, Mikula, Vukliševič, Koscelník, Nešický, Pázler, Oršula Karty Domácí: Zmrhal Hosté: Kozák, Karafiát Rozhodčí Michálek – Kotík, Batík, Ginzel. Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 16 217 diváků

Co zápas rozhodlo?

„Klíčová byla produktivita. My jsme ze soupeře měli respekt, je běhavý a pracovitý. Přesto jsme si vytvořili ještě víc příležitostí, než jsme mysleli. Jenže Liberec byl bohužel produktivní. Sice neproměnil svou největší šanci, když Potočný trefil tyč, ale z druhé střely na bránu dal gól. Šlo o náročný zápas, Liberec nás honil, hodně napadal. Chtěli jsme ho dostat pod trvalejší tlak, kvůli ztrátám míčů se nám to ale nedařilo.“

A Nguyen téměř všechno pokryl.

„Chytal výborně. Vždyť my měli snad čtrnáct střel na bránu, některé i z dobrých pozic. Jenom v první půli tam byly čtyři gólovky. Hlavička Traorého, Škoďák sám před gólmanem, střela Stocha. Ale zase jsme z brankáře udělali gólmana kola.“

Liberec jste v minulosti trénoval. Je jiný než pod vámi?

„Pořád znám spoustu hráčů, další už tam jsou noví. Ale páteř je stejná, průběžně doplňují osu kolem Potočného, Breiteho, Karafiáta... Dneska sestavili atletickou zálohu, myslím, že všichni hráči z ní se dostanou ke dvanácti naběhaným kilometrům. Není jednoduché proti nim hrát. Nevybavuju si, že by někdy dostali hodně gólů. Nešetří krokem, i v osmdesáté minutě se vrací pod balon v deseti lidech. Když prohrají, tak většinou gólem ze standardek. A to byl kámen úrazu, my z nich dneska gól nedali.“

Není paradoxní, že právě inkasovaný gól ze standardky vás stál tři body? Měla by to být spíš slabina soupeře.

„Jestli se nepletu, v lize to byl první gól, který jsme ze standardky dostali. Bohužel to přišlo v ten nejnevhodnější moment. Víme, jak to Potočný kope, má skvělou trajektorii. Fukala to protečoval, pak už záleží, kam se míč odrazí. Tenhle roh hraje Liberec dokola dva roky, my takhle tenkrát dali gól Fiorentině v Evropské lize.“

V čele tabulky máte pořád velký náskok, takže remíza nemusí tolik mrzet?

„Nás hlavně mrzí domácí ztráta. Vážíme si skvělé návštěvy, lidí přišlo hodně. My jsme předvedli standardní domácí výkon, snažili jsme se o naši nátlakovou hru. Ale všechny stejně zajímá hlavně vítězství. Kvůli lidem mě mrzí, že jsme to nedotáhli. Doma jsme nevyhráli asi po třičtvrtě roce.“

Ovlivnilo mužstvo, že jste během reprezentační přestávky nebyli kompletní?

„Pohromadě jsme byli jen jeden den, spousta hráčů přiletěla až ve čtvrtek. První trénink jsme měli teprve včera (v pátek). Je to nepříjemné, obzvlášť když hrajete s tak atletickým týmem. Věřili jsme, že to zvládneme, bohužel... Na Masopustovi, Zmrhalovi nebo Součkovi je program znát. Ale to k tomu patří, pokud chcete být nejlepší. Je to další překážka, kterou musíte překonat. A znovu říkám – i navzdory repre pauze jsme to mohli zvládnout. Minimálně tři situace v první půli byly stoprocentně gólové. Ale Nguyen nás vychytal a Liberec byl v produktivitě lepší.“

Proč nehrál Alex Král?

„Je jedním z hráčů, kteří se připojili až ve čtvrtek. Na Liberec jsme chtěli mít Stocha na desítce a zachovat ve středu souhru, která je důležitá. Takže Souček byl jasný a Ibra (Traoré) se s námi připravoval celou dobu. Má dobrou formu a zase patřil k lepším hráčům.“

Čekají vás tři anglické týdny za sebou, jak vyhlížíte nabitý program?

„Bude náročný, půjde o složitá utkání. Když se podívám dopředu, budeme hrát třeba ve čtvrtek na Chelsea a pak hned v neděli ve Zlíně. Proto se snažíme zapojovat do zatížení hodně hráčů, nemůžete někoho zničehonic vytáhnout do zápasu. Snažíme se je vždycky nasadit do utkání, které by jim mohl vyhovovat. Reagujeme na stav hráčů, proto třeba dneska nehrál Ngadeu. Teprve ve čtvrtek letěl z Afriky, pak usnul na masáži.“

Věříte tedy, že si s velkou porcí zápasů poradíte?

„Už jsme zvládli těžší věci. Je dobře, že do plného tréninku se zapojil i Petr Ševčík, takže v tuhle chvíli máme dvacet zdravých hráčů. A jsem rád, že se dostaneme zpátky do režimu, během repre pauzy nás tady i se Ševčíkem bylo sedm. Teď hlavně chceme postoupit v národním poháru a připravit se na Duklu. Věřím, že po týdnu se vrátíme do optimálu. Široký kádr se nám vyplácí, musíme si s tím poradit.“

