Tetteh se hledá, Sparta řeší, co s ním. Musíte na něj stále tlačit, říká Levý | iSport.cz

Benjamin Tetteh má talent. Obrovský. O tom není sporu, moc dobře jsou si toho vědomi i na Spartě. K čemu jsou ovšem schopnosti od Boha, pokud hráč aktivně nepracuje na tom, aby je neustále rozvíjel? Právě to je současný případ letenského hroťáka. Jeho vývoj se ve druhé polovině sezony razantně přibrzdil, téměř zastavil.

Vrchol nastal v úterním pohárovém čtvrtfinále na hřišti Teplic. Tetteh první poločas prakticky odchodil, bez výraznějšího zájmu o hru. Bez chuti se prát, makat pro mančaft. Trenér Zdeněk Ščasný proto neměl jinou možnost, než ho v poločase nechat v kabině a do akce vyslat vlčáka Václava Drchala.

„Řeknu to tak, jak to je. „Benji“ ví, že není v optimální formě. Měl jsem s ním pohovor a řekl jsem mu, ať pracuje dál. Hlavně v tréninku, že to zase přijde. Usoudili jsme, že proti Teplicím potřebujeme hráče, který půjde do soubojů. Bude se posouvat do těžiště hry a půjde do každého gólového míče. To se u Tetteha nedělo. Proto šel do hry Drchal,“ zdůvodnil zkušený kouč své rozhodnutí.

Potíž je v tom, že pohovory v případě Tetteha nezabírají. Ghanský útočník na tréninku ani zdaleka nepracuje příkladně. Často si stěžuje na zdravotní problémy, ani zdaleka není v takové zátěži jako spoluhráči. Proto nemá adekvátně natrénováno, v zápasech proto často zaostává, chybí mu agresivnější start na balon, oproti podzimu se nemůže opřít o dynamiku prvních tří kroků. Sparta ho proto zkouší nabudit k lepší práci. Různě. Do duše mu promlouval trenér Ščasný, jeho asistenti i sportovní ředitel Tomáš Rosický. Ovšem bez výraznější odezvy, což dokumentují hráčovy jarní výkony.

Ani na podzim nebyl Tettehův přístup kdovíjak příkladný, rodák z Akkry ale střílel góly a jeho výkonnost měla vzestupnou tendenci. I proto se začalo hovořit o možném odchodu za lepším.