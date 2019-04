S kým půjde Slavia na Chelsea? O šanci se hlásí Hušbauer i Ševčík | iSport.cz

Souboj na Julisce přitom ze strany sešívaných začal trochu ospale. V první desetiminutovce měl nejblíž ke gólu domácí Holík, nadějný brejk však zakončil slabě. A pak to přišlo...

13. minuta: Jindy střelec Škoda našel parádním dlouhým pasem Masopusta, ten zblízka prostřelil Radu – 0:1.

18. minuta: Bezpalcovu nepovedenou malou domů vystihl rozjetý Masopust, patou vrátil Stochovi, který už věděl co s míčem – 0:2.

22. minuta: Bořil rychle rozehrál aut, Stoch přihrál Hušbauerovi a jeho povedený koníček pokořil Duklu potřetí – 0:3.

Desetiminutová smršť přinesla tři trefy ze tří šancí, zápas byl velmi rychle v podstatě rozhodnutý. Projevilo se, že co do počtu gólů narazil nejlepší ligový útok na druhou nejhorší obranu. Skóre se nakonec zastavilo až na výsledků 1:5 z pohledu domácích. „Jenom dobře, že jsme se před důležitým zápasem s Chelsea takhle naladili,“ podotkl autor dvou slávistických branek Josef Hušbauer.

Otázkou zůstává, pro jaké složení sestavy se trenér Trpišovský ve čtvrtek rozhodne. Nejzajímavější je v nabitém kádru Pražanů situace ve středu zálohy. První duel s Chelsea totiž kvůli karetnímu trestu musí vynechat Tomáš Souček, jindy stabilní opora a lídr mužstva.

Kdo tedy na tři klíčové posty uprostřed hřiště zůstává ve hře? Nejblíž sestavě zřejmě jsou Alex Král a Ibrahim Traoré, před nimi by se mohl objevit Miroslav Stoch. Ale nezapomínejme na Josefa Hušbauera s Petrem Ševčíkem.

Proti Dukle si o šanci výrazně řekl právě Hušbauer, dva góly dal a na další přihrál. V Evropské lize přitom naposledy hrál v prvním utkání proti Genku, další tři bitvy úspěšného tažení Slavie už sledoval jen ze střídačky. „To musí rozhodnout trenér, co na ně přichystá. Myslím, že zase udělá v sestavě změny,“ prohlásil devětadvacetiletý záložník.

Připravený už je taky Ševčík, zimní posila z Liberce. Ten měl v sešívaném dresu slušný start, pak jej ovšem přibrzdilo zranění. V posledních dvou zápasech teď naskočil alespoň na necelou půlhodinku.

„Potřebujeme, aby se co nejdřív dostal do zápasového tempa. Má to, co nám trochu chybí - přímočarost a akce jeden na jednoho,“ poznamenal Trpišovský, který byl s jeho výkonem spokojený. „Některými akcemi ukázal, jak dobrý hráč je.“

Překvapí slávistický kouč ve čtvrtek opět nečekaným složením sestavy?

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 77. Douděra Hosté: 13. Masopust, 18. Stoch, 22. Hušbauer, 53. Hušbauer, 90+1. T. Souček Sestavy Domácí: F. Rada (C) – Bezpalec, Ďurica (80. Dancák), D. Souček – Douděra, Doumbia, Marek Hanousek, Podaný – Hadaščok (62. P. González), Holenda, Lu. Holík (74. Djuranović). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil (66. Frydrych) – Král, T. Souček – Masopust (64. Ševčík), Hušbauer, Stoch – Milan Škoda (C) (74. Van Buren). Náhradníci Domácí: Hruška, Dancák, Djuranović, González, Kovaľ, Krunert, Tetour Hosté: Kovář, Deli, Frydrych, Olayinka, Ševčík, Traoré, Van Buren Karty Domácí: Podaný, Holenda (č) Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Kříž Stadion Na Julisce, Praha-Dejvice

