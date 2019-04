Liga očima fanoušků: Slávista nechápe Holendu, v Plzni se diví dražší permici | iSport.cz

Fanoušci Slavie vytáhli choreo s nápsiem • FOTO: Pavel Mazac / Sport Finiš před ligovou nadstavbou. Nejen tím žijí fanoušci ve FORTUNA:LIZE. Server iSport.cz vám poprvé přináší sloupky příznivců pěti tradičních klubů z české nejvyšší soutěže, ve kterých hodnotí nejen události na trávníku, ale třeba i dění na tribunách.

SLAVIA PRAHA : Postup přes Chelsea je možný

Slavia vyrazila na Julisku odehrát malé derby s Duklou a skončilo to celkem jednoznačně 1:5. Pocit z dobrého výkonu domácích mi kazí zákrok Jana Holendy na Alexe Krále. Stejně jako jsem nechápal v zápase s Libercem chování Kozáka, tak nyní nechápu ani Holendu. A takových hráčů je v lize více. Zlatá fotka prsou na Limberského Instagramu. To mělo aspoň styl. No a nás už čeká kolotoč utkání. Dvakrát týdně bude Slavia hrát na plný plyn. Dvakrát Chelsea a Sparta. Pak zápasy se Zlínem a Olomoucí. Snad tu porci zápasů vydrží i fanoušci a neprojeví se to na nízké návštěvnosti, prostě Spolu jsme silnější. A ač se postup přes Chelsea zdá jako fantasmagorie, tak já tomu věřím, možné je všechno. Máme Trpišovského… Nakonec chválím Tribunu Sever za sbírku pro Slavii na pokutu od UEFA. Ač jsem o vstupenku nepřišel, tak jsem poslal, můžete i vy (č. ú. 2001612243/2010). Ukažte Slavii, že Spolu jsme silnější! DAVID OCETNÍK. 40 LET, AREA 114

VIKTORIA PLZEŇ: Co bude bez Hubníka?

Po slabším výkonu hlavně v obranné fázi v minulém kole proti Bohemians jsme jeli na Slovácko. Nebezpečný soupeř s novým trenérem. No, nedá se říct, že bychom soupeře nějak rozebírali, spíš jedeme v úsporném režimu dát gól a pak to nějak ubránit. Roman Hubník je maják, držák, který to burcuje, nechá na hřišti duši. Přes něj cesta do sestavy nevede, až se obávám, co bude po jeho případném konci. Jinak stále dokola je to 1:0, to nikoho asi moc nebaví, ale od nás v téhle sezoně zřejmě víc nečekejme. Hlavně už prodávat permice na tu další, s příplatkem 300 korun pro věrné… A to jsme ještě nic nevyhráli. I když oproti Pražákům jsme na vsi, tam aby si na to brali rovnou úvěr. Tak se nechme překvapit, třeba nám vedení nadělí nějaké posily do pole, možná i na lavičku. Příště Baník, prý super fanoušci, jsem zvědavej. Čest královně Viktorce, všichni z FAČR ať mi políbí řiť! KOVI. 50 LET, PODNIKATEL

SPARTA PRAHA: Zkusme to na dva útočníky

První půle se Zlínem byla hodně nevýrazná, druhá o trochu lepší. Chybělo mi trochu víc odvahy při střídání. Je to 0:0, potřebujeme dát gól, a místo abychom začali hrát na dva útočníky, střídáme kus za kus. Psal jsem, že Tetteh uvadá, ale možná je to tím, že je v útoku často bez větší podpory. I Drchal to tam měl hodně těžký. Řešením by mohla být právě hra na dva útočníky. Hodně se mluví o Adamu Hložkovi. Ano, je to velký talent a doufám, že se skvělou budoucností. Má předpoklady dotáhnout to hodně daleko. Je až neskutečný, že mu je teprve šestnáct. Ale mám ještě jednoho „koně": víc a víc jsem nadšený z Hanouska. Opravdu super nákup. Spolehlivý, poctivý, podávající stabilní výkony na velmi vysoké úrovni. A skromný kluk. Nakonec Bořek Dočkal. Ano, chybí. Hodně. S ním jsme určitě silnější, ale nemůžeme být mužstvo jednoho hráče. Co až vypadne i Kanga, který dostal jedenáctou kartu? Pak se úplně položíme? Rozpadne se nám hra? S tím na Slavii asi jet nemůžeme… MICHAL ŠEDIVÝ. 50 LET, ÚŘEDNÍK

SIGMA OLOMOUC: Paráda! Ale kde jste, Hanáci?

Skokanem jara jsme my. Za osm kol ze čtrnácté na sedmou příčku, to je úžasný počin. Dojem z nepovedeného podzimu napravují hráči s každým dalším zápasem. Přitom musel trenér Jílek opět míchat se sestavou! Na jaře tým kosí častá zranění a karetní tresty. Proti Karviné tomu nebylo jinak – chyběli Beneš, Houska, Zahradníček. Přesto pohledný zápas. Kvótu pěti branek ve vzájemných ligových utkáních Hanáci i Slezané opět dodrželi. Výhodou Sigmy je, že není závislá na jednom či dvou střelcích. Rozstřílel se nám Kuba Yunis, hráč, za kterého jsem hodně rád, že mu to tam začalo padat. A Faltova branka z přímáku? To byla pastva pro oči, gól ročníku jednoznačně! Prostě to v neděli bylo parádní fotbalové odpoledne na Hané. Snad jediným zklamáním pro mě byla atmosféra, o kterou se převážně starali jen Karvinští. Kde jste, Hanáci? Máme Sigmu skoro tam, kde ji chceme vidět, tak choďme kluky podporovat ve větších počtech! Elitní šestka už jen o bod! LAŠA. 28 LET, HISTORIK