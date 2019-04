Liga očima fanoušků: Děkovačky už nejsou, co bývaly. Odchod za stavu 0:3 | iSport.cz

Fotbalisté Plzně po remíze v Příbrami odcházejí zklamaní z hřiště • FOTO: Michal Beránek (Sport) Už jen jedno kolo. Ale sezona neskončí, naopak se rozjede historicky první nadstavba. Fanoušci Slavie, Plzně, Sparty, Olomouce a Baníku pro deník sPORT glosují, jak se jejich týmům dařilo v nedělních zápasech FORTUNA:LIGY. Nepřekvapí, že nespokojení jsou po nečekaných ztrátách především příznivci vedoucího tria.

Ve čtvrteční odvetě v Londýně ukázala Slavia úžasný výkon a nastřílela Chelsea tři góly. Bohužel to učinila až po prohraném prvním poločase, který poznamenala i nehorázná smůla (viz odražený míč od Deliho). Už to vypadalo na debakl, ale nakonec jsme se s Evropou rozloučili se vztyčenou hlavou. Byl jsem přímo na stadionu a jsem zklamán nejen fanoušky londýnského klubu, ale i pořadateli. Vše naštěstí vyrovnala atmosféra zápasu, kterou tvořili slávisté. Teď nás čeká už jen domácí liga a Mol Cup. Stále bychom se měli pokusit o double, ale tváří v tvář výsledku a hlavně předvedené hře ve Zlíně musím jednoznačně uznat, že titul je víc. Aktuálně jsem neskutečně zklamaný z hráčů, jako je Hušbauer, Zelený a Baluta. Měli by se v lize ukázat a tým táhnout, zejména prvně jmenovaný. Ale to, co předvedli na zlínské Letné, bylo z mého pohledu tragické. Doufám, že dnešní zápas ukáže, že prohra se Zlínem bylo jen malé klopýtnutí na cestě za titulem. DAVID OCETNÍK. 41 LET, AREA 114

Krásná velikonoční neděle, jedeme do Příbrami. Cca patnáct odvážných se ale vypravilo na cestu již o den dříve, pěšky. Čest, smekám klobouk, skvělý výkon! Možná by neškodil ani některým našim hráčům. To, že je skoro konec základní části, neznamená, že není o co bojovat. Zvlášť po tom, co vybouchla obě pražská „S". Jenže to bych se stále opakoval… Na některá jména v základu jsem už alergický, jiná mě zklamou sice poprvé, ale v nevhodný čas. Ani bezejmenná Příbram se neporazí sama, na podzim nám dala facku z jedné strany a teď i z druhé. Ani ty děkovačky už nejsou to, co byly, přijde mi, že je také někteří absolvují víceméně z povinnosti. Nechme to tak, nějak dokulháme do konce ligy, druhé místo nám snad zůstane a budeme doufat v lepší zítřky. Jinak Příbrami ode mě palec nahoru za lidové vstupné. Sto korun, to se hned tak nevidí. Čest královně Viktorce, Františku Rajtorale, odpočívej v pokoji! KOVI. 50 LET, PODNIKATEL

Výsledek 1:3 s předposledním týmem hovoří za vše. Ano, prohrát se může, to se prostě stává, je to sport. Ale ne prohrát tímto způsobem! S Karvinou to bylo opravdu nedůstojné. To snad ani nemohla být Sparta. Jak dlouho to ještě budou muset fanoušci snášet? Přiznám se, že jsem zápas ani nedokoukal a za stavu 0:3 odešel. Víc ani nemá cenu dodávat nebo se k tomu nějak dál vyjadřovat. Jen poznámka, ze které je mi opravdu smutno. Dvě jména: Jindřich Trpišovský a Erik ten Hag. Co mají společného? Oba v téhle sezoně nadchli fotbalovou Evropu. Jeden se Slavií a druhý s Ajaxem. No, a oba byli rovněž v hledáčku Sparty na pozici trenéra, ale nedopadlo to. Bohužel. Podrobnosti neznám, ovšem někdo rozhodnutí, že neskončili na Letné, musel udělat. Jaká to byla rozhodnutí, už víme. Myslím, že skutečně nastal čas NĚCO udělat! A rozhodně by to neměl být jen další trenérský experiment nebo nějaká škatulata... MICHAL ŠEDIVÝ. 50 LET, ÚŘEDNÍK

Hanácká spanilá jízda pokračovala i v neděli proti Teplicím. Koření tentokrát dodala defi -nitivní jistota záchrany. Se skromností musíme i tento úspěch kvitovat. Vždyť pozice Sigmy po podzimu byla zoufalá a hned první jarní kolo s Jabloncem naše obavy jen zvětšilo. Při pohledu na jarní tabulku vidíme Sigmu na 2. místě, což je něco fantastického, a pokud někdo měl na konci prosince pochyby o tomhle týmu, jarní výsledky ho vyvedly z omylu. Zklamáním je však pro mě opět návštěva. Nahoře modro, devatenáct ve stínu, dobré výsledky… Ani tohle nepřitáhlo fanoušky na Andrák. Kde sakra jste, Hanáci?! Chápu, že pro vás Teplice nejsou Sparta, ale máte chodit na Sigmu, ne na soupeře! Přitom mnoho nechybělo a Teplice mohly i tentokrát odjet s šestkou, jako už dvakrát za poslední léta. V nadstavbě už koukejme Andrák zaplnit. Proti Spartě nebo Seville jsme viděli, že s naší podporou to klukům jde ještě lépe! LAŠA. 28 LET, HISTORIK