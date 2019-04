PĚT Ščasného hříchů na Letné: Sparta bez tváře i sázka na Zahustela | iSport.cz

Ščasný po dalším výbuchu končí ve Spartě! Kdo by ho mohl nahradit?

Nestálost výkonů

Deset zápasů, 22 uhraných bodů. Žádný klub nemá ve FORTUNA:LIZE v roce 2019 lepší bodovou úspěšnost. Pokud by brala tabulka pouze za jaro, byli by Letenští první o bod před Olomoucí. Jenže zdání klame. Ščasný sice po úspěšné zimní přípravě začal v prvních kolech pravidelně vyhrávat, ale v několika případech to bylo po obratu v závěru a s odřenýma ušima.

V prvním duelu proti Bohemians rozhodl tým z pokutového kopu v nastavení. Na poslední Dukle dvakrát prohrával. V Liberci jej zachránila zahozená penalta domácích. A v Boleslavi přišla první jarní prohra. Vyzdvihnout se dá pouze domácí zápas s Plzní, kterou Dočkal a spol. smetli jednoznačným výsledkem 4:0.