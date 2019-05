Rada se rozohnil, skončil na „trestné“: Nic sprostého jsem neřekl! | iSport.cz

Spouštěčem pro obdržení místenky na tribunu byl souboj na pravé straně útočné poloviny z pohledu Jabloneckých. V něm šel k zemi bek Tomáš Holeš, kterého dost pravděpodobně za hranou pravidel skolil plzeňský záložník Kovařík.

„Rozhodčí dělal, že snad simuloval. Z lavičky to bylo vidět, což mě trochu rozohnilo, ale nešlo o nic převratného. Řekl jsem mu, že by to měl postřehnout. A šel jsem na tribunu. Nic sprostého jsem mu neřekl,“ popisoval Petr Rada incident s Ondřejem Berkou.

Sám si nemyslí, že by jeho zlost nějak vybočovala z průměru. Navíc vykázání přišlo bez varování. „Bylo to hned napoprvé, neměl jsem tam předtím nic. Jen jsem gestikuloval. Já to asi neovlivním, rozhodčí to takto uznal. Více se k tomu nebudu vracet. Když to někdo bude chtít vysvětlit u disciplinárky, tak mu to vysvětlím,“ pokračoval šedesátiletý muž.

Po zbytek prvního poločasu se usadil na kovových schodech, kde vypadal spíš jako na hokejové trestné lavici... Pro druhou půli zamířil o něco výše, a to mezi fanoušky. A byly to útrpné desítky minut. Nikoliv kvůli výkonu zeleně oděných. Ten byl v pořádku. Frustrující však bylo pálení gólovek hostů.

„I ve druhém poločase jsme hráli aktivně. Než jsme dostali dvě branky, tak jsme měli tři stoprocentní šance, které jsme bohužel neproměnili. Vést 2:0, tak pro domácí by bylo hodně složité vstřelit tři branky. I tak jsme zápas mohli dohrát ve větším klidu,“ vykládal trenér Jablonce.

Že by v rozhodujících chvílích chyběl Jabloneckým jeho koučink? „I kdybych tam byl, tak na naše neproměněné šance by to nemělo vliv,“ konstatoval Rada.

V 82. minutě naposledy demonstroval střeleckou nemohoucnost Jablonce stoper Tomáš Břečka, který po rohu mířil hlavou kousek vedle Hruškovy brány. A to byl klíčový moment. Rázem bylo vše jinak. Jeden centr Kayamby, následný vlastní gól Holeše, který nechtěně dopravil míč do sítě pod tlakem Kovaříka. Pak další přesný míč konžského křídla a vítězná trefa Jeana-Davida Beauguela.

„Většinou to tak bývá. Když nedáváte šance, tak může přijít trest. Ten přišel. Těsně před koncem to mrzí dvojnásob. Proti takto silnému týmu musíme některé šance proměnit. Je to pro nás hodně hořké,“ zakončil energický kouč.

Jeho partu čeká v rámci nadstavby FORTUNA:LIGY další zápas v sobotu, kdy na sever Čech zavítá Baník Ostrava.

Góly Domácí: 84. Holeš (vl.), 88. Beauguel Hosté: 11. Doležal

