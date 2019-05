Musíme změnit snad jen kopačky. Jsme šíleně dobří, hájil Vaníček „klokany“ | iSport.cz

Co chybělo k lepšímu výsledku?

„Jednoduchá odpověď: gól. Sám jsem měl pár šancí, třeba povedenou kombinaci od Rudyho Reitera, ale míč mi prošel mezi nohama. Velcí hráči dávají góly, takže jestli chci být velký hráč, měl bych dát gól.“

Šestkrát za sebou jste v lize neprohráli, přesto se musíte klepat o záchranu. Čím to?

„Po zápase jsem se bavil s Kamilem Vackem, který mi řekl, že nikdy nikoho takhle netlačil a nepřehrával. Slovácko jsme do ničeho nepustili, bylo to snad 17:2 na střely, jenže jsme zase nedali gól. Mrzí to hodně. Když začneme vyhrávat, budeme úplně někde jinde.“

Jak moc ovlivnila zápas masivní průtrž mračen, která začala zhruba dvacet minut před koncem?

„Nebylo to úplně příjemné. Navíc to byly velké kapky, až jsem si chvílemi říkal, jestli to náhodou nejsou kroupy.“

Trpěla tím hra týmu?

„Nijak nás to neovlivnilo, pořád jsme hráli dobře. Jen jsem si na konci zápasu připadal, jako bych měl na sobě dvacetikilovou vestu. Nasáklý dres z deště byl hodně těžký.“

Bude pro vás příští partie s Příbramí zápasem sezony?

„Nevím, jestli přímo sezony, ale rozhodně to bude zápas o všechno. Nikdo nečekal, že Příbram nad Karvinou vyhraje, a teď je to mezi námi jen o dva body.“

Co musíte změnit, abyste uspěli?

„Asi kopačky.“

Vážně jen takovou drobnost?

„Vždyť jsme šíleně dobří! Jestli někdo bude tvrdit, že jsme špatní, je úplný blázen. Nevím, co musíme změnit. Na tréninku dáváme spoustu gólů: netuším, proč nám to potom v zápase nejde. Podle mě není potřeba nic měnit, jen dávat góly.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Fryšták – Hůlka, Krch, Pokorný – M. Dostál, Jindřišek (C), Vacek (75. Ljovin), Bartek – Záviška (63. Reiter), Puškáč (58. Júsuf Hilál), Vaníček. Hosté: Trmal – Juroška, S. Hofmann, Šimko, Reinberk – V. Daníček (C), Havlík – Navrátil (84. Divíšek), Janošek, Kalabiška – Hološko (67. Jaroslav Diviš, 75. Zajíc). Náhradníci Domácí: Valeš, Šmíd, Hašek, Vondra, Reiter, Ljovin, Júsuf Hilál Hosté: Daněk, Kadlec, Divíšek, Diviš, Sadílek, Harba, Zajíc Karty Hosté: Juroška Rozhodčí Houdek – Hrabovský, Melichar Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 3812 diváků

